أجيلتي: ندرس أكثر من مشروع في السعودية

ارتفعت أرباح شركة أجيليتي الكويتية بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 13 مليون دينار تعادل حوالي 44 مليون دولار، وذلك مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أجيلتي طارق السلطان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة تواصل تركيزها على الإيرادات المثمرة التي تدر أرباحا للمساهمين، وفي الربع الأول توجد بالفعل بعض الأرباح تقلصت، حيث ركزنا الجهود على الأنشطة التي تحقق ربحية للسهم.

وأشار السلطان إلى قيام المجموعة بدراسة أكثر من مشروع في السعودية.

وأضاف أن الأرباح جاءت بشكل مباشر من الأسواق الناشئة، وهي التي حققت للشركة نتائج جيدة وأعمال الشركة تنمو في هذه الأسواق بشكل كبير.

وقال السلطان "متواجدون في أكثر من 100 دولة والأرباح موزعة على أنشطة عديدة، وهي من جميع الدول، فيه أكثر من مليار في آسيا وأوروبا وأفريقيا".

وقد جاءت نتائج أجيلتي في الربع الأول متوافقة مع متوسط التوقعات.

وشهد إجمالي إيرادات الشركة تراجعا بنسبة 6% إلى حوالي 300 مليون دينار خلال الربع الأول.

في المقابل نمت إيرادات الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة بنسبة 0.6% إلى 225 مليون دينار.