قرارات ملكية تعزز التغيير

قرارات ملكية سامية صدرت أول أمس، وحملت تغييرات ودمجا وإبدالا ونقلا، جملة تغييرات وزارية، يصعب حصرها قرأتها بمقال هنا، ولكن ألمس من هذا التغيير أولا هو العمل والانجاز هو المحك الأساسي لكل منصب وزاري، فلا انتظار مالم يحدث تغير إيجابي وحراك حقيقي، وهذا ما يعزز استمرار نجاح العمل الوزاري، بنقل العمل الناجح إلى مكان آخر لتكرار النجاح والحراك وهذا ما يمكن تتبعه ومشاهدته، وضخ دماء جديدة أثبتت جدارتها وأن تستمر بالعمل والإنجاز، دمج الوزارات هي عملية تجانس بنفس العمل وخفض التكلفة ولا داعي لتجزئة العمل في نفس مسار العمل، وهذا يعزز سرعة الإنجاز وتجاوز الروتين غير المبرر وخفض للتكلفة وتقصير ذلك بأقصى الحدود، تحويل بعض الجهات الحكومية إلى هيئة يعني، تحولا متدرجا للاعتماد على الذات ماليا واتجاها نحو الخصخصة وبالتالي العمل باستقلالية من كل الجوانب، وهذا سيدفع بالعمل إلى الأمام وتحقيق حراك وتغيير إيجابي وتطوير وهذا ما يفترض، جملة التغييرات هي دفعة ملكية للأمام نحو العمل والإنجاز.

من المهم في هذا السياق أن نرى توجها كبيرا ومهما نحو تحقيق رؤية 2030 وسباقا مع الزمن للعمل والانجاز، ولن يكون هناك وقت للانتظار وعدم الانجاز والعمل المتسارع الذي تتطلبه التنمية ببلادنا وهذا ما نلمسه، ان على الجميع مسؤولين ومواطنين المسارعة بالعمل والانجاز لتحقيق رؤية مهمة وحاسمة وهي الاستقلال المالي واستمرار التنمية من دون نفط يحدد مصيرنا، وأن تتحقق التنمية بنفس الوقت من نمو اقتصادي أو حلول السكن أو البنية التحتية التي تشمل الصحة والنقل والموانئ والمرافئ والطيران وغيرها كثير مما أعلن في الرؤية المستقبلية، تفخر بوطن يعمل على عدة مسارات تنموية وبناء وأمن واستقرار، وهذا ما يضعنا أمام تحدّ أن نكون أمام المسؤولية لكل مواطن أن يعمل على نفسه بالعمل الجاد والمثابرة والاجتهاد بالعمل والعمل ليكون عاملا مساندا ومساعدا في ذلك لتحقيق الرؤية المستقبلية ولأجيالنا ومستقبلنا.



* نقلا عن صحيفة " الرياض "