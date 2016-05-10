8.2 مليار درهم صافي أرباح مجموعة "طيران الإمارات"

حققت مجموعة الإمارات "طيران الإمارات ودناتا" أرباحا صافية عن السنة المالية المنتهية 2015 - 2016 بلغت 8.2 مليار درهم بنسبة نمو 50 بالمئة عن أرباح السنة الماضية، فيما بلغت عائداتها 93 مليار درهم وسجلت الأرصدة النقدية للمجموعة نموا قويا بلغت 23 مليارا ونصف المليون درهم.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات - خلال مؤتمر صحافي اليوم بدبي - إن مجموعة الامارات واصلت تحقيق الأرباح القياسية للسنة الـ 28 على التوالي لتختتم سنتها المالية 2015 - 2016 بأوضاع قوية وواصلت تنمية أعمالها على الرغم من التحديات العالمية والتشغيلية.