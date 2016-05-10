الصين: التضخم يستقر عند 2.3% على أساس سنوي

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في الصين ارتفعت 2.3 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، وهي نفس الزيادة المسجلة في مارس، وأقل قليلا من متوسط توقعات السوق.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.4 بالمئة.

وأشارت البيانات التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاءات إلى أن أسعار المنتجين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم تراجعت 3.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، وهو انخفاض أقل قليلا من التوقعات، وبعد هبوط بلغ 4.3 بالمئة في مارس.

وكانت توقعات السوق تشير إلى انخفاض قدره 3.8 بالمئة على أساس سنوي لأسعار المنتجين.