النفط يتراجع مع توقعات بارتفاع المخزون الأميركي

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين لتوقعات بارتفاع مخزونات الخام الأميركية مجدداً إلى مستويات قياسية، وليتحول تركيز السوق عن تراجع إنتاج النفط الكندي بسبب الحرائق.

وأغلق برنت منخفضا نحو أربعة بالمئة، وهبط الخام الأميركي حوالي ثلاثة بالمئة. كان الخام صعد أكثر من اثنين بالمئة في المعاملات المبكرة، حيث أخذ المستثمرون في الحسبان توقف أكثر من مليون برميل أو نصف معروض رمال القطران الكندية. وتصدر كندا معظم خامها من رمال القطران إلى الولايات المتحدة.

وتحدد سعر التسوية لعقد أقرب استحقاق في خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو على انخفاض 1.22 دولار بما يعادل 2.8 بالمئة عند 43.44 دولار للبرميل. كان السعر صعد 1.28 دولار في المعاملات الآسيوية.

وانخفض عقد أقرب استحقاق لخام برنت تسليم يوليو 1.74 دولار أو 3.8 بالمئة ليسجل سعر التسوية 43.63 دولار. وارتفع السعر إلى 46.48 دولار في وقت سابق.