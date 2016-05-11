رؤية المملكة 2030.. قراءة لبعض الالتزامات الواردة فيها

أواصل اليوم حديثي عن(رؤية المملكة 2030) بالحديث عما تضمنته من التزامات تقدمية، ينبغي إبرازها ودعمها.

من تلك الالتزامات ما يتعلق بـ(قياس الأداء)، الذي هو في الحقيقة تحوّل مهم جدا نحو الشفافية، والاستفادة المثلى من الموارد الاقتصادية بكفاءة عالية. ولقد صدر لحظة كتابة مقالي هذا قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، تدعيماً لهذا الالتزام.

ويجدر بنا أن نقول إن قياس الأداء المأمول، ضمن (رؤية المملكة 2030)، كما سيشمل قياس أداء الأجهزة العامة بشكل عام، فيحسن به أن يركز على جانب آخر، سبق أن طالب به كثيرون، وأنا من ضمنهم، وهو ما يتصل بـ(رقابة الأداء) على مستوى الأداء المالي للأجهزة الحكومية. ورقابة الأداء على هذا المستوى هي بالتعريف:"تلك التي تُعنى بمراقبة الإنفاق الحكومي من ناحية مدى توافق برامجه ومشاريعه مع خطط التنمية على مستوى الدولة، ثم مراقبة مدى قدرة الأجهزة والمصالح والمؤسسات الحكومية على تنفيذ تلك المشاريع والبرامج بما يتطابق مع الأهداف المرسومة لها قبل ترسيتها، ثم قياس العائد منها بالمقارنة مع التكاليف المدفوعة فيها، مع تقييم كفاءة وفعالية الأجهزة الحكومية في القيام بمشاريعها وبرامجها بما يتفق والأهداف المرسومة في خطط التنمية".

إن الجانب الأكبر على مستوى الرقابة المالية في المملكة، هذا إن لم نقل الكلي، إنما ينصرف إلى الرقابة المستندية(التقليدية)، والتي تكتفي بالتحقق من اكتمال الدورة المستندية المحاسبية، وتوفر وصحة المستندات التي تؤكد على أن المصروفات قد أنفقت طبقاً للأنظمة واللوائح، وفي حدود الاعتمادات المقررة للجهات، وأن الإيرادات قد حُصِّلت ووُرِّدَتْ إلى حساباتها الصحيحة.

لكن الرقابة المستندية تظل مجرد مؤشر نظري لا يحاكي، في كثير من الأحيان، الواقع على الأرض، إذ نجد في كثير من الأحيان، عدم توافق نسب إنجاز المشاريع مع النسب المنقضية من مددها، كما أن نسب الإنجاز المدونة على المستندات لا تتطابق مع نسب الإنجاز الفعلية على الأرض. بل يصل الأمر في بعض الأحيان إلى حد أن بعض الجهات الحكومية تعمد إلى إعداد مستخلصات للمقاولين عن بنود لم ينفذوها على الطبيعة، بحجة تمويلهم حتى يستطيعوا الاستمرار وعدم التوقف. ثم إن الرقابة المستندية ليس بوسعها التأكد من جودة تنفيذ المشاريع، ناهيك عن عدم قدرتها على التأكد من توافق تلك المشاريع مع خطط التنمية. ولذلك، كان لا بد لمجتمع ينشد الاستفادة المثلى من موارده أن يسند الرقابة المستندية، التي تظل ذات أهمية لا يجوز معها إغفالها، برقابة الأداء التي بطبيعتها لا تكتفي بمجرد التأكد من اكتمال الدورة المستندية، بل تسعى قبل ذلك إلى التأكد من أن المشاريع نفذت بالفعل، وبالمستوى والكفاءة اللازمتين، والتأكد كذلك من الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع.

صحيح أن كلاً من هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، يضمان، ضمن هيكلهما الإداري، إدارات لرقابة الأداء، إلا أن أداءهما لها، من الضعف بمكان، بحيث يمكن أن نقول إنها غير موجودة بتاتاً. ولقد بحث كاتب هذه السطور إن كانت الهيئة والديوان يقومان برقابة الأداء على الوجه المطلوب، وذلك ضمن بحث خصصه لدراسة (مدى كفاءة نظام الرقابة المالية في المملكة العربية السعودية في الوفاء بمتطلبات ومعايير الرقابة المالية العالمية)، فخلُص منه إلى أن كلاً منهما لا يكاد يقوم بدور عملي ملموس في مجال رقابة الأداء، وأن كل ما يقومان به لا يخرج عن كونه في أحسن الأحوال رقابة مستندية، سبق وأن قامت بها وزارة المالية قبل ترسية المشاريع، بواسطة المراقبين الماليين التابعين لها.

ومن أبرز التزامات (رؤية المملكة 2030) ما يتصل بإصلاح التعليم، بصفته ركيزة التنمية وعمودها الفقري وركنها الركين، إذ أكدت في هذا الصدد أنها ستعمل على المواءمة التامة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بصفته هدفاً استراتيجياً يجب العمل على إيجاده مهما كلف الأمر. ذلك أن منظومة التعليم بشكلها الحالي أبعد ما تكون عن مواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل. فعلى الرغم من أن التعليم يستهلك ما لا يقل عن ربع الدخل القومي للمملكة، إلا أن مخرجاته لا تكاد تفي بالحد الأدنى من احتياجاتها، وخاصة ما يتعلق بالمجالات الفنية والتطبيقية التخصصية على اختلافها، وتلك نتيجة مباشرة لعدم تواؤم مخرجات التعليم،(نوعياً بالذات)، مع احتياجات سوق العمل.

ولقد يحتاج التعليم بشكل عام إلى خطوة تنويرية تسبق العمل على مواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، ألا وهي تحريره من الروح (اللاعلمية) التي يرزح تحتها، بما يضمن تحريره من شبح الخرافة، و(اللاعقلانية)، مقابل تكريس الروح العقلانية والعلمية التي تنبذ الخرافة، وتُحَكِّم التفكير العلمي والمنطقي في كل ما يتصل بعلاقة الإنسان بالكون والعالم من حوله، لتكون الأرضية مهيأة حينها لمواءمة المخرجات مع احتياج سوق العمل.

لا إخال أن أحداً، خاصة من المتخصصين في مجال التعليم، يخالف أن تعليمنا يرزح اليوم تحت نير الروح (اللاعلمية واللاعقلانية)، التي تتضمنها كثير من مقرراته النظرية، في كافة مراحل التعليم. ولا أعتقد أن ثمة نجاحاً يؤمل من مواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، إن لم تُسبَق بتحريره من الروح اللاعلمية، التي كانت ولما تزل عائقاً أمام تطور نوعي للتعليم، بصفتها منبعاً لأبرز معوقات التنمية، وأعني بها الروح التواكلية التوكلية، التي لا تنحو إلى الربط الضروري الحتمي بين الأسباب والمسببات.

تعليمنا يعاني من مناهج ورؤى تتناقض مع سنن الطبيعة التي لا تتحول ولا تتبدل، وهو بالتالي يطبع وعي الطلاب، ومن(لاوعيهم)، فيما بعد، على قبول تفسيرات ميتافيزيقية خرافية للكون والعالم، ومن ثم على قبول وتصديق قصص من قبيل أن حيواناً قد ينقلب فجأة إلى إنسان في لحظات! وأن جبلاً قد يتحرك من موقعه فجأة. ومثل هذه الروح الميتافيزيقية الخرافية لا تساعد إطلاقاً على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، حتى وإن هُيْكِلَتْ مناهج وطرق ومقررات التعليم.

إن إصلاح التعليم لا يمكن أن يحصل، في تقديري، لمجرد تغيير وزير بآخر، أو دمج وزارة بأخرى أو فصلهما، بقدر ما يحتاج إلى رؤية جريئة تخلصه من شوائب ومعوقات الروح اللاعلمية، أو الخرافية تحديداً. وهنا لا نطالب بتدريس كتب ومناهج الفلاسفة الغربيين مثل (غاستون باشلار)، أو (أوجست كونت)، وغيرهما، ممن أسسوا للروح العلمية في الغرب، بل نطالب بتدريس إرث أسلافنا الكبار، من أمثال فيلسوف قرطبة وقاضي قضاتها، ابن رشد الحفيد الذي احتفى بالروح العلمية، ودعا إليها قبل ما ينيف على ثمانمائة سنة، بدعوته إلى الربط العضوي الضروري بين الأسباب والمسببات، إذ يقول في (تهافت التهافت): "من أنكر الطبائع في الأشياء،(قوانين الطبيعة)، فقد أنكر الأسباب، ومن أنكر الأسباب، فقد أنكر العلم"، وكذلك ابن خلدون الذي واصل الدعوة إلى اعتماد الروح العلمية، فدعا، لا إلى الربط الضروري بين الأسباب والمسببات في الطبيعة فحسب، بل دعا إليها كذلك في الاجتماع البشري، من خلال نظريته في العمران البشري والعصبية والدولة، والتي أودعها في(المقدمة).

وباقتفاء أثر أسلافنا العظام في تدشين الروح العلمية النقدية، نقضي على شبح الخرافة والتواكلية التي تضرب بسهم وافر في كافة مناحي حياتنا.. وبدون هذه الخطوة لن يكون في تقديري لأي خطوات أخرى يرجى منها المساعدة على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل أي معنى!

وللحديث بقية.

*نقلاً عن "الرياض"