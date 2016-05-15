ارتفاع إيرادات "أرابتك" يُقلص خسائرها الفصلية 96%

أظهرت القوائم المالية لشركة أرابتك القابضة ARTC، اليوم الأحد، تراجع صافي خسائرها خلال الربع الأول من العام 2016 بنسبة 95.5% بعد زيادة الإيرادات، وفقاً للبيانات المنشورة على موقع السوق.

وأظهرت البيانات تحقيق خسائر بنحو 46.4 مليون درهم؛ ما يعادل 12.63 مليون دولار للربع الأول من العام الجاري، مقابل خسارة بقيمة 279.82 مليون درهم 76.18 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للقوائم المالية، يعود انخفاض صافي خسائر الشركة إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 8.4% إلى 1.94 مليار درهم، مقابل 1.79 مليار درهم للفترة المقابلة من عام 2015.

وتكبدت الشركة خسائر في عام 2015 بنحو 2.78 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 241.58 مليون درهم لعام 2014.

وبنهاية جلسة الخميس الماضي، تراجع سهم أرابتك 1.3% إلى 1.52 درهم، بسيولة بلغت 108 ملايين درهم، من خلال تداول 65.6 مليون سهم.