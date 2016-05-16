الاتحاد الأوروبي يتجه لتغريم غوغل 3 مليارات يورو

قالت صحيفة صنداي تليغراف البريطانية إن غوغل تواجه غرامة قياسية بنحو ثلاثة مليارات يورو، ما يعادل 3.4 مليار دولار، قد تفرضها المفوضية الأوروبية في الأسابيع القادمة، بسبب ما تقول إنه ممارسات احتكارية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي غوغل في دعوى مرفوعة منذ 2010 بالترويج لخدمتها للتسوق في نتائج البحث على حساب الخدمات المنافسة، وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت عدة مصادر مطلعة أبلغت رويترز الشهر الماضي أنهم يعتقدون أن غوغل لم تعد تنوي إبرام تسوية بعد ثلاث محاولات فاشلة للتوصل إلى حل وسط في الأعوام الستة الأخيرة، وذلك ما لم تغير الهيئات الرقابية للاتحاد الأوروبي موقفها.

ونقلت تليغراف عن مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين يعتزمون إعلان الغرامة بحلول الشهر القادم لكنهم لم ينتهوا من التفاصيل النهائية بعد.

وقالت الصحيفة اليوم الأحد إنه سيتقرر أيضا منع غوغل من التلاعب في نتائج البحث بما يصب في صالحها ويضر بالمنافسين.

وتستطيع المفوضية تغريم الشركات بما يصل إلى عشرة بالمئة من مبيعاتها السنوية مما يعني في حالة غوغل أكثر من ستة مليارات يورو. وأكبر غرامة بسبب ممارسات احتكارية حتى الآن هي تلك التي فرضت على إنتل لصناعة الرقائق في2009 وكانت 1.1 مليار يورو.

وأحجمت المفوضية الأوروبية عن التعليق في حين لم ترد غوغل على الفور على طلب للتعقيب.