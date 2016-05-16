هل استسلمت المصارف البريطانية للقوانين الدولية؟

تسلسل الأحداث منذ بداية العام يوحي بذلك، فمصرف باركليز انسحب من جنوب افريقيا وخفض وجوده في منطقة الشرق الأوسط وعلل رئيس مجلس ادارته ذلك في رسالته للمساهمين بصعوبة اجراء أعماله في ظل «متطلبات عالية لقوانين مكافحة غسيل الأموال»، ثم اردف انه يريد التركيز على قطاع الأفراد في بريطانيا ذاتها. أما مصرف اتش اس بي سي فجاء بمفاجأة لم تكن في الحسبان ابدا، حيث انتقد، وعلى لسان رئيس الشعبة القانونية فيه، جون كيري لمطالبة الأخير المصارف الأوروبية بعودة التعامل مع إيران. فسبحان مقلب القلوب ومغير الأحوال، اتش اس بي سي من مصرف يقوم بالتغطية على تجار مخدرات المكسيك ومتعامل بالانابة عن حكومة ملالي طهران إلى منتقد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لدعوته مصارف أوروبا بعودة التعامل مع طهران. الحقيقة أن كثرة الضرب تفك اللحام، ولا شك ان الضغوطات السياسية والقانونية والغرامات الضخمة التي عصفت بملاءة رؤوس أموال المصارف البريطانية والأوروبية أتت أكلها. أما دعوة كيري للمصارف الأوروبية بالعودة إلى التعاملات مع إيران وفي نفس الوقت تحجم المصارف الأمريكية عن ذلك ولا يدعوها للتعامل فليس سوى دعوة سياسي داهية، وكفى ولن أزيد.

الحقيقة أن اتش اس بي سي فاجأ المراقبين مرة أخرى أيضا حين طفت على السطح أنباء تعيين السيدة جنفير شاسكي مسؤولة مكافحة جرائم غسيل الأموال الأولى في الخزينة الأمريكية كأحد كبار التنفيذيين في المصرف. الأخبار والأنباء لم تتأكد بعد، ولكن لم تنف ايضا، ويبدو أنها أقرب للصحة منها للإشاعة. وهذا لا شك من مظاهر الجدية في التغيير الجذري في تعامله مع ملف الجرائم المالية، ومن مظاهر عزمه على البقاء كلاعب مؤثر في العالم، على عكس باركليز الذي آثر الانحسار من الساحة الدولية بشكل ملفت (وخيرا فعل). الحقيقة ان العالم اليوم بلغ من الوعي مبلغا يستحيل معه ممارسة الاستغفال، كما أن تدفق المعلومة بلغ من السهولة ما جعل الجميع على اطلاع، وعمق الأزمة المالية التي عصفت بالعالم منذ 2008 وما زال العالم يترنح منها جعل الجميع في حالة حنق من تصرفات هذه المصارف المارقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

تجار مخدرات، ارهابيون، قتلة مأجورون، عصابات نهب الدول، كلهم استفادوا من البنية التحتية للمصارف البريطانية والأوروبية التي كانت تضرب عرض الحائط بكافة الأعراف الأخلاقية الإنسانية، و القوانين والأعراف الدولية. ومما يؤسف فعلا أن أيا من التنفيذيين الذين اشرفوا على كل هذا لم يحاكم قط، خرجوا جميعا بمكافآت تكفيهم للحياة الباذخة ولمئات الأعوام، وعلى حساب ضحايا الإرهاب والمخدرات وعلى حساب مقدرات الأمم التي وقعت ضحية عصابات نهب الدول.

إن اللغة الجديدة التي بدأ تنفيذيو اتش اس بي سي يتكلمون بها توحي بتغير في النهج والسياسة، ومجرد الإيحاء بهذا يعتبر بادرة ايجابية نتمنى أن تستمر. اتش اس بي سي ليس مجرد مصرف اعتيادي، بل هو أحد أكبر أدوات التمويل والتحويل في العالم وهو من الكبر ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية توقف التحقيق معه وتقبل بالتسوية حتى «لا يرتبك النظام المالي في العالم» كما ذكرت الخزينة الأمريكية حينها. وهذا الحجم يجعل من غير المقبول تحت أي مبرر أن يكون المصرف أداة في زعزعة الأمن والسلم الدوليين.

لغة اتش اس بي سي الجديدة مطمئنة، والتغيير ايجابي، والزمن وحده سيثبت ان كانوا صادقين أم كاذبين.

* نقلا عن صحيفة " اليوم "

