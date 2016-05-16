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"الكهرباء السعودية" توقع اتفاقية قرض بـ900 مليون دولار

المصدر: العربية.نت
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وقعت "الشركة السعودية للكهرباء" اتفاقية قرض بقيمة 900 مليون دولار، لتمويل إنشاء محطة الشقيق البخارية، من تحالف يقوده بنك الصادرات الكوريK-Exim وبمشاركة بنوك Tokyo-Mitsubishiو Deutsche Bank و Santander.

وقالت الشركة في بيان إن مدة التمويل 13 سنة، وتم الحصول عليه بتمويل مباشر وبضمان من بنك الصادرات الكوري.

ويعتبر هذا أول تمويل يتم الحصول علية وفقاً للاتفاقية الإطارية الموقعة مع بنك الصادرات الكوري.

وكانت "السعودية للكهرباء" قد وقعت مع البنك اتفاقية مدتها ثلاث سنوات في ديسمبر الماضي، لإمكانية حصول الشركة على قروض بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار.

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