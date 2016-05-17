اقتصاد فاتورة المياه السعودية

جميع فئات الدخل (منخفض، متوسط، عال) تتأثر بزيادة سعر الشريحة الأولى (Tier 1) أكثر من الشريحة الثانية (Tier 2) لكن نسبة تخفيض استهلاكهم ستكون محدودة جدا أي ان طلبهم غير مرن (Inelastic demand) على المياه عند هذه الشريحة. وبهذا يكون اصحاب الدخل المتدني لديهم حساسية لسعر الشريحة الأولى، بينما اصحاب الدخل المتوسط لديهم حساسية لأسعار الشريحتين الاولى والثانية لأنهم لا يستطيعون تقليص استهلاكم إلا بهامش بسيط. هكذا يكون هيكل التسعيرة الجديدة لا يستهدف اصحاب الدخول المرتفعة بشكل فعال وهم من يستطيعون تخفيض استهلاكهم او تحمل الأسعار، بينما الأثر على اصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة أكبر مقارنة بأصحاب تلك الدخول المرتفعة. لذا يجب إعادة هيكلة حجم وسعر الشرائح الحالية بقصد استهداف اصحاب الدخول المرتفعة.

وعند وضع هذه التعرفة علينا مراعاة مستوى الدخل الذي هو احدى القوى الأساسية لاشتقاق الاسعار من الطلب على المياه، حيث ان الأحياء الأكثر غناء تستهلك المياه بعدة مرات اكثر من الأحياء الاقل غناء، حيث ان استخدام المياه السكنية يتأثر إلى حد كبير بعدة عوامل منها: مساحة الارض، الحديقة، حجم المبنى وعمره، كثافة المباني في الأحياء الحضرية، حيث ان الاحياء الأكثر كثافة حضرية عادة تستهلك كميات أقل من المياه من المناطق ذات الاراضي الكبيرة أو التي لا يوجد بها تنظيم لري الحدائق. لذا يعتمد تحديد حجم شرائح تعرفة المياه وأسعارها على قدرة المستهلك على الدفع عند كل شريحة من الاستهلاك والعناصر المذكورة.

واقترح نموذجا لتحديد سعر كل شريحة يخفف الاعباء على متوسطي الدخل وأقل، حيث تغطي الشريحتان الاولى والثانية جزءا من تكاليف الانتاج، بينما الجزء الاكبر يتم تغطيته من الشريحة الثالثه والرابعة التي تتناسب مع دخول ما فوق المتوسط وأكثر على النحو التالي: متدنو الدخل (اقل من 30 م3/شهر بسعر 10 هللات والصحي 5 هللات)، متوسطو الدخل (31-60 م3/شهر بسعر 40 هللة والصحي 20 هللة)، ما فوق متوسط الدخل (61 -90 م3/شهر بتسعيره 4 ريالات والصحي 2 ريال)، شريحة الاسراف في استخدام المياه (91 م3/شهر وأكثر بسعر 12 ريالا والصحي 6 ريالات). على ان يتم إعادة تقييم هذه التعرفه كل 3 سنوات بما يتناسب مع تغطية تكلفة الانتاج وأصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة.

هذا النموذج اعتمد على توسيع قاعدة الشرائح بضعف الشرائح الجديدة وخفض عددها الى 4 شرائح مع مضاعفة اسعار الشريحتين الثالثة والرابعة وما بعد مما يجعله نموذجا اقتصاديا يمكن تطبيقه. فمن هنا يتم تعويض نقص الاسعار في الشريحتين الاولى والثانية من اصحاب ما فوق الدخل المتوسط وبنسبة اكبر على الاغنياء ويضاعف التكلفة على المستهلك الاكبر.

وعلى الشركة تحفيز المستهلك لتقليص متوسط استهلاكه الشهري عن متوسط استهلاكه الشهري في 2015م، بإعطائه خصما يعادل نسبة التوفير، حيث يتم حساب متوسط استهلاكه باستخدام طريقة Smoothing Methods) ) لتفادي التقلبات الحادة في الاستهلاك التي تشوه حسابه. ثم يتم اظهار هذا المتوسط بجانب الاستهلاك الحالي في الفاتورة، ليكون معدل الخصم: (متوسط استهلاك 2015 م3/شهر - الاستهلاك م3/شهر الحالي X سعر م3/شهر).

ان مراعاة الشركة لأصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة يجب ان يكون. كما ان عليها رفع كفاءة انتاجها وشبكتها ومنع التسربات، والتأكد من دقه عداداتها، وعند تجاوز المستهلك لمتوسط استهلاكه الشهري، فيجب معرفة الاسباب وإيجاد الحلول المناسبة. والاهم ان يكون دائما المستهدف في التعرفة الجديدة اصحاب الدخول المرتفعة ذات الاستهلاك الذي يتجاوز حد الاسراف.

وفي يوم المياه يتم تداول هذا القول "عندما تجف البئر، نعرف قيمة المياه" Benjamin Franklin (1706-1790), Poor Richard's Almanac, 1746.



* نقلا عن صحيفة " الرياض "