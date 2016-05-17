المؤشرات الإيجابية الجيوسياسية تعزز أسعار النفط

بالرغم من أن السوق تعاني من كفاية في إمدادات النفط، وارتفاع في المخزون النفطي، وعودة للإنتاج من إيران، إلا أن أسعار النفط تستمر في التعافي وضمن نطاق يدور 40 – 45 دولارا للبرميل خلال شهري ابريل ومايو 2016 (يعادل سعر النفط الخام الكويتي 35 – 40 دولارا للبرميل)، وهو ما يعكس واقع السوق النفطية في ظل مخاوف تتعلق بإنتاج النفط الخام، خصوصا الخفيف الفائق النوعية، وهو مستجد يؤثر بشكل مباشر على أسعار نفط الإشارة برنت ويدعمها.

بلا شك هناك مستجدات تفرض نفسها على واقع السوق النفطية مع تأثر الإنتاج في عدد من البلدان المنتجة للنفط، ومن بينها هبوط إنتاج النفط إلى 210 آلاف برميل يومياً في ليبيا وسط أوضاع سياسية غير مستقرة، ومن المؤمل أن يرتفع إلى ما يفوق 300 ألف برميل يومياً وسط دلائل على إمكانية إعادة التصدير قريباً، وكذلك الأمر بالنسبة للإنتاج في فنزويلا، حيث يستمر الانخفاض الذي يقدر بـ188 ألف برميل يومياً حاليا بسبب مشكلات فنية تتعلق بتوليد الكهرباء وأخرى تتعلق بالإيفاء بالالتزامات المالية التعاقدية مع شركات التطوير والحفر هناك، كما أن إنتاج نيجيريا والتي انخفض فيها الإنتاج من 1.9 مليون برميل يوميا في شهر يناير 2015 ليصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً (مقدار الانخفاض 300 ألف برميل يومياً من النفط الخفيف) بسبب تأثر أنابيب النقل وتعرضها لهجوم، وقد هبط إنتاج نيجيريا أكثر ليصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً، حسب تقارير السوق، وترجح مصادر السوق أن يستمر التأثير لفتره ثلاثة شهور قادمة.

ويتأثر المعروض من النفط الخفيف الفائق النوعية مع استمرار انخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام من 9.18 مليون برميل يومياً في شهر يناير 2016 إلى 8.75 مليون برميل يومياً في شهر مايو من عام 2016 (مقدار الخفض 430 ألف برميل يومياً)، في حين يستمر عدد أبراج ومنصات الحفر في الولايات المتحدة الأميركية في الانخفاض وهو يدعم خفض الإنتاج بصورة عامة.

وقد أشارت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن إنتاج النفط الصخري الأميركي مرشح لأن ينخفض بمقدار 113 ألف برميل يومياً في شهر يونيو 2016 ليصل إلى 4.85 مليون برميل يومياً، وهو مؤشر بلا شك إيجابي للسوق.

يشير تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع في إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2016 حيث نما بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً، وهو ما يشير إلى إمكانية رفع مقدار تنامي الطلب العالمي خلال عام 2016 خلال الأشهر القادمة من المعدل المتوقع حالياً عند 1.2 مليون برميل يومياً، علماً بأن الطلب على النفط من الهند يرتفع من 3.98 مليون برميل يوميا خلال عام 2015 إلى 4.33 مليون برميل يومياً، كما ينمو الطلب على النفط في الصين من 11.39 مليون برميل يوميا في عام 2015 ليصل إلى 11.74 مليون برميل يومياً في عام 2016، ويستمر الطلب على النفط في الولايات المتحدة الأميركية في الارتفاع من 19.40 مليون برميل يومياً خلال عام 2015 ليصل إلى 19.55 مليون برميل يوميا خلال عام 2016.

ويؤيد الاتجاه بتعافي الطلب العديد من المراقبين مثل البيت الاستشاري بيرا، فاكتس غلوبل اينرجي، سكرتارية الأوبك، غولدمان ساكس، وهذه التوقعات تصب في اتجاه ارتفاع الطلب وتقليص الفائض، وهو ما يخلق ويوفر أجواء إيجابية تدعم أسعار النفط، وأعتقد أن هذا المسار للتعافي سيكون أكثر وضوحاً بعد مؤتمر أوبك الوزاري في 2 يونيو 2016.

إيران تنجح في رفع مبيعاتها من النفط الخام لترتفع إلى 1.9 مليون برميل يومياً، وارتفاع الإنتاج من 2.9 مليون برميل يوميا في شهر يناير 2016 ليصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا، والسوق يستطيع استيعابها من دون تأثير على الأسعار، وهو أيضا عامل إيجابي، وهو يؤكد أمرين: التدرج في العودة للإنتاج من النفط الخام في السوق، وتعافي الطلب على النفط أيضاً.

وعلى صعيد متصل، تناقلت الأنباء حول قيام العراق بتقليص موازنة تطوير الحقول من 23 مليار دولار إلى 9 مليارات دولار، وهو ما قد يمثل تحديا أمام استمرار الإنتاج العراقي بالرغم من نجاح العراق في رفع معدلات الإنتاج ليدور حول 4.4 مليون برميل يومياً.

وتشير المصادر الثانوية المعتمدة لدى سكرتارية الأوبك إلى أن إنتاج الأوبك من النفط الخام قد ارتفع ليصل إلى 32.4 مليون برميل يومياً خلال شهر ابريل ، ومع اعتبار توقعات الطلب على نفط الأوبك حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية خلال النصف الأخير من عام 2016 عند 33 مليون برميل يوميا، فإن الفارق ما بين الإنتاج الفعلي وهو 32.4 مليون برميل يومياً، والطلب المتوقع عند 33 مليون برميل يوميا، يعني توفر مجال كبير في حدود 600 ألف برميل يوميا لاستيعاب أي زيادة من دول الأوبك وكذلك لسحوبات من المخزون النفطي لتغطية ما لا تستطيع الأوبك إنتاجه من احتياجات الطلب المتوقعة، وهو مستجد يصب لصالح توازن الأسعار وتعافي الأسعار، ويقلل من تأثير تصريحات المنتجين حول مسألة تثبيت الإنتاج من عدمه.

وأخيراً لا بد من التأكيد على أن أجواء استعادة التوازن في سوق النفط تسير بوتيرة مقبولة يدعمها تعافي واستقرار الأسعار النسبي، وهو أمر ييسر أجواء انعقاد مؤتمر أوبك القادم، توقعات مورغان ستانلي لأسعار نفط خام الإشارة برنت خلال السنة المالية 2016/2017 عند 48 دولارا للبرميل (وهو يعادل 43 دولارا للبرميل للنفط الخام الكويتي)، وأسعار نفط خام الإشارة 2017/2018 عند 51 دولارا للبرميل (وهو يعادل 46 دولارا للبرميل).

* محمد الشطي، محلل نفطي كويتي