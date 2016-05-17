بلتون المصرية ترفع رأسمالها مليار جنيه لتمويل توسعات

قال أسامة رشاد، مدير التمويل وعلاقات المستثمرين في شركة بلتون المالية القابضة التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس، إن مجلس الإدارة وافق الليلة الماضية على زيادة رأس المال المصدر من نحو 338 مليون جنيه، ما يعادل 38.1 مليون دولار إلى 1.338 مليار جنيه.

وأضاف رشاد في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الثلاثاء أن زيادة رأس المال ستكون "بالقيمة الاسمية (جنيهان للسهم) لقدامى المساهمين لتمويل توسعات الشركة سواء داخل مصر أو خارجها، ودعم الأنشطة القائمة، خاصة السمسرة وإدارة الأصول".

وبلتون المالية القابضة هي إحدى كبرى المؤسسات المالية في مصر وتتبعها نحو 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.

وقال رشاد إن مجلس إدارته "وافق على الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال المصدر بقيمة مليار جنيه ورأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى ثلاثة مليارات جنيه".

وتوقع رشاد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة في يونيو.

وكان ساويرس استحوذ على بلتون مع أكت المالية في نوفمبر مقابل نحو 650 مليون جنيه.