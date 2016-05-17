موديز تخفض التصنيف الائتماني لـ9 بنوك سعودية

قامت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيفها الائتماني طويل الأجل لتسعة بنوك سعودية بعد أن كانت قد وضعت أحد عشر بنكا تحت المراجعة لخفض محتمل في مارس الماضي.

وبررت موديز قرارها بتخفيض تصنيف البنوك بانخفاض السيولة في المملكة الأمر الذي قد يحد من قدرة الحكومة على تقديم الدعم للبنوك إذا احتاجت ذلك، بحسب الوكالة. كذلك أشارت موديز إلى أن الظروف التشغيلية للمصارف تفرض بعض التحديات على غالبية البنوك من حيث ربحيتها وزيادة الديون المتعثرة.

يشار إلى أن البنكين الوحيدين الذين تم تثبيت تصنيفهما هما الراجحي والبنك الأهلي، وذلك لقدرة البنكين على تحمل التحديات القائمة. وأن البنوك التسعة هي سامبا والسعودي الفرنسي وساب والعربي الوطني والرياض والهولاندي والسعودي للاستثمار والبلاد والجزيرة.

من جهة أخرى، وضعت الوكالة نظرة مستقبلية مستقرة لجميع هذه البنوك.

الجدير بالذكر أن "موديز" كانت قد خفضت مؤخراً تصنيفها للسعودية من Aa3 إلى A1.

إلى ذلك، أبقت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيفها طويل الأجل لخمسة بنوك إماراتية، بعد أن كانت قد وضعتها في مارس الماضي قيد المراجعة من أجل خفض محتمل، مبررة ذلك لاستمرار سياسة الحكومة الإماراتية بتوفير الدعم للبنوك، والبنوك هي أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال وأبوظبي الإسلامي.

فيما غيرت "موديز" النظرة المستقبلية لهذه البنوك إلى سلبية مما يعكس الضغوطات التي تسببها تراجعات أسعر النفط على الوضع المالي لدولة الإمارات.

الجدير بالذكر أن "موديز" قامت مؤخرا بتثبيت تصنيفها لدولة الإمارات عند Aa2 مع نظرة مستقبلية سلبية.