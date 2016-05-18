اقتصاد تونس بين التخبّط والمبالغة

لا شك في أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عمل جاهداً منذ وصوله الى سدة الرئاسة لتهيئة أفضل الظروف لإخراج اقتصاد بلده المتعثر من عنق الزجاجة، بعد ثلاث سنوات من حكم «الترويكا» بقيادة حركة النهضة. فكانت له صولات وجولات في أنحاء العالم، من واشنطن إلى غالبية العواصم الأوروبية وإلى الكثير من الدول الشقيقة العربية لإقناع مسؤوليها بضرورة دعم الاقتصاد التونسي وماليته، اللذين يواجهان ظروفاً قاسية تضع البلاد على شفا الهاوية، كما تجعلها عرضةً لهزات اجتماعية وأمنية لا تزال تعيشها على رغم الجهود المبذولة، سواء من قبل حكومة تجد صعوبة في الحفاظ على توازنها من جهة، ومن جهة أخرى تعاني من عدم الحصول على الدعم الكافي لتضييق هوة العجز في غالبية مؤشرات الاقتصاد الكلي. لكن المسألة تبدو أعمق من ذلك بكثير نظراً إلى المزايدات من جانب الأحزاب السياسية المعارضة وحتى الموالية، والتي توجت بالانشقاق الكبير الذي حصل داخل حزب نداء تونس، الأكبر إلى جانب حركة النهضة في البرلمان التونسي. ويفاقم الأمر، توسع حركة الاحتجاجات والإضرابات داخل غالبية القطاعات الاقتصادية وحتى المتعلقة بإدارات الدولة، ما لا يسمح للحكومة الحالية بقيادة الحبيب الصيد بإبقاء رأسها فوق الماء على أمل إخراج جسدها في المستقبل.

وفي وقت يتغنى المنظرون داخل المجتمع التونسي بنجاح التجربة الديموقراطية الفريدة، وتشجيع الشركاء الأوروبيين بوجه خاص لها، من دون تقديم أي دعم مالي أو اقتصادي جدي غير زيارات المجاملة الذي يقوم بها وزراء حكوماتهم. ولا تجد الحكومة التونسية، مع الأسف، طريقاً للخروج من المأزق الاقتصادي الذي يمكن أن يتحول إلى كارثة في أية لحظة، سوى المبالغة بتصحيح الأوضاع، ولو كان ذلك من خلال زيادة الدَين عبر الاقتراض غير المحسوب. وأخيراً لا آخراً، الاتجاه نحو إصدار أول حزمة من السندات الدولية هذا العام بقيمة 500 مليون دولار بعد الحصول على قرض أميركي بالقيمة ذاتها. يضاف الى ذلك إعلان ممثلة البنك الدولي في تونس إلين موراي عن عزم المؤسسة المالية العالمية إقراض الحكومة التونسية نحو خمسة بلايين دولار في السنوات الخمس المقبلة، لكنها ربطتها هي الأخرى بالدرجة الأولى بدعم الانتقال الديموقراطي وإنعاش الاقتصاد، من خلال التركيز على العموميات التي تشترط على تونس مواصلة جهودها في دعم الإصلاحات الرامية إلى خلق بيئة مواتية لتعزيز الاستثمار وتوفير وظائف.

ولن تتوقف المبالغات عند هذا الحد سواء لناحية الهالات المحيطة بدعم الانتقال الديموقراطي، أو بالحصول على البلايين من الأسواق المالية العالمية، ولو كانت على شكل قروض مكلفة في المستقبل قد تعجز الدولة التونسية عن سدادها في أوقاتها، وعندها تحدث المصيبة التي لا يتوانى اقتصاديون تونسيون محايدون عن التحذير من تبعاتها السلبية ليس فقط على الاقتصاد، بل ايضاً على الوضع الاجتماعي للشعب التونسي، الذي يئن يومياً من وطأة الغلاء والبطالة، وأخيراً «الرشوة من تحت»، لأن «الرشوة الحاصلة من فوق» لا يستطيع أحد وضع حد لها، ويُكتفى بالتخفيف من نفوذها الثابت والمتزايد على كل المستويات على رغم محاولات الدولة التصدي لها.

أما قمة التخبط الذي وصل إليه وضع إدارة اقتصاد تونس وماليته العامة، فهو القفز في المجهول الذي رافق إقرار القانون الذي يدعم استقلالية البنك المركزي. وأخطر ما في ذلك هو التصويت من جانب البرلمان التونسي الذي لم يمرره إلا بفارق صوتين فقط، ما لا يعزز الرؤية بأن هذا القرار جاء متسرعاً ومثيراً للتساؤلات على رغم التفسيرات التي أعطيت له من جانب فريق يحاول السيطرة على مؤسسة النقد التونسية، وزيادة الغموض المحيط بإدارة البلاد. إذ لا يمكن تفسير قرار وصفه بعضهم بالـ «اعتباطي» إلا نتيجة تخبط لم يسبق له مثيل في تاريخ تونس. فلقد جاء التصويت الصعب جداً الذي رافق تمرير القانون الذي حامت حوله شكوك كثيرة وصلت إلى حد اتهام من ساهموا بوضعه وروجوا له سياسياً واقتصادياً وإعلامياً مثابة دليل على الارتباك الحاصل على مستوى الحكومة وما تبقى من ائتلاف حاكم.

ما حصل في البرلمان التونسي خلال «حفلة التصويت الشهيرة» الهادفة إلى عدم استقلالية البنك المركزي يعكس في شكل لا يقبل الجدل حجم التباينات والخلافات السياسية داخل الائتلاف الحاكم بحيث لم يخفِ رئيس الوزراء الحبيب الصيد خيبة أمله وغضبه وتخوفه من الآتي الأعظم المتمثل بعدم النجاح في تطبيق الإصلاحات المطلوبة من جانب المؤسسات المالية العالمية، وبالتالي دفع الثمن الغالي لعدم الالتزام «بدفتر الشروط» الذي تم الالتزام به. وبناء عليه حصلت تونس على القرض الأكبر في تاريخها والذي لا يعلم أحد كيف يمكن لها أن تسدده، وما هو الثمن الذي ستدفعه في حال عجزها عن الوفاء بتعهدها.

باختصار، لم يعد الاقتصاد التونسي بكل مكوناته قادراً على مواجهة الاستحقاقات المالية الكبرى حتى لو كانت مبرمجة على سنوات. فالوضع العام لا يتحسن ولو في شكل طفيف، على رغم الوعود بقفزة نوعية لقطاع السياحة هذا العام وعودة تدريجية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد النجاح في ضرب الإرهابيين في مدينة بنقردان على الحدود مع ليبيا، ووعود الشركاء الأوروبيين بزيادة حصة المنتجات التونسية بدخول أسواقها. لكن السؤال الأهم يبقى عالقاً : فلماذا يتردد الشركاء والأصدقاء والدول المانحة بتقديم المساعدات والهبات، بدلاً من فتح المجال أمام تونس للاقتراض، والاكتفاء بدعم الانتقال الديموقراطي الذي يرى القول المصري انه «لا يودي ولا يجيب» لا للاقتصاد ولا للشعب التونسي.



* نقلا عن صحيفة " الحياة "