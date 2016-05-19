نائب وزير العمل:رؤية السعودية 2030 اهتمت بالمرأة ودورها

أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن صالح الحميدان، أن رؤية السعودية 2030 اهتمت بالمرأة السعودية ودورها الرائد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أنه سيتم تقليص نسبة البطالة بين النساء وتوفير فرص العمل، لافتا النظر إلى وجود مليوني طالب وطالبة سيتم ضخهم لسوق العمل.

وقال: "يجعلنا ذلك أمام تحدٍ كبير لتوظيف ما لا يقل عن 400 ألف وظيفة ملائمة سنوياً للسعوديين والسعوديات من حيث الأجر وبيئة العمل في ظل تشبع الجهات الحكومية من الموظفين، مشددًا على أن دور الوزارة يكمن في استيعاب السعوديين والسعوديات في سوق العمل بطريقة تدريجية تتزامن مع جهود التعليم والتأهيل والتدريب".

وأضاف خلال كلمة ألقاها اليوم في افتتاح "ملتقى التجارب الناجحة لعمل المرأة"، الذي أقيم بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن استعراض الملتقى لعدد من التجارب الناجحة للمرأة السعودية، يُعد شهادة على إبداعها، وتحملها المسؤولية، مؤكداً تحقيقها النجاح في العمل بالأسواق، والمصانع، والمدارس، وفي المبادرات الجديدة التي تفتتحها الوزارة وآخرها قطاع الاتصالات.

ونوه الحميدان بالجهود التي تبذلها وزارة العمل السعودية لتوظيف الشباب السعودي من الجنسين ودراسة أسباب عدم توظيفهم وتحليلها وتقديم المبادرات لمعالجة ذلك، مضيفاً أن الوزارة تؤمن بالحلول غير التقليدية لتوظيف السعوديين والسعوديات، وبظروف تتناسب مع احتياجات طالبي العمل، ويتوقع أن تكون القوى النسائية البشرية أكبر المستفيدين من البرنامج برنامج العمل عن بعد.

من جهته، قدم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للبرامج الخاصة عبد المنعم بن ياسين الشهري ورقة عمل حول أنظمة وضوابط عمل المرأة بعنوان "تمكين عمل المرأة" استعرض خلالها أهمية تمكين عمل المرأة في المجتمع، من خلال فرص ومجالات عمل المرأة، وأولويات الوكالة المساعدة للبرامج الخاصة في عمل المرأة.