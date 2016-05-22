السعودية تخطط لإصدارها الأول من السندات في 2016

كشفت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" أن الحكومة السعودية طلبت من بنوك عالمية تقديم شروطها لترتيب إصدارها الأول من السندات السيادية العالمية.

وقالت مصادر مصرفية إن إصدار السندات سيكون خلال وقتٍ لاحق من العام الحالي، فيما لا تتوافر معلومات محددة عن حجم وأجل الإصدار السعودي المُزمع من السندات، رغم توقع المحللين أن سعر الفائدة للسندات سيكون في نطاق 200 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية المماثلة.

وكانت الحكومة السعودية قد حصلت على قرض بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل الماضي، من تحالف يضم بنوك JPMorgan وHSBC وBank of Tokyo-Mitsubishi.

من ناحية أخرى، صرح مسؤولون سعوديون أن المملكة قد تتجه لزيادة مستويات الدين الحكومي من 7% في عام 2015 وحتى 50% بحلول عام 2020.