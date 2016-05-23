الأسبوع القادم: العودة الى الأساسيات

هل سيرفع الفدرالي الفائدة في يونيو؟ هذا هو السؤال الذي سيطر على الأسواق خلال الاسبوع الماضي بعد أن فاجأ محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي المستثمرين إزاء إمكانية رفع الفائدة خلال اجتماع القادم، إذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك. هذه التطورات دفعت بالدولار ليتداول عند أعلى مستوياته منذ مارس بعد أن عدلت الأسواق توقعاتها حيال الرفع في يونيو الى 30% من 4% في بداية الأسبوع.

على الرغم من أن احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي انحسرت نوعا ما، الا أن التصويت في 23 يونيو لا يزال يمثل حالة من عدم اليقين للأسواق المالية، ومن ناحية أخرى الفيدرالي ربما لن يتوفر له ما يكفي من البيانات بحلول يونيو لتبرير رفع أسعار الفائدة. لذلك أرى بأن فرص يوليو أكبر للرفع، وان اجتماع القادم سيستخدم كوسيلة لتمرير هذه الرسالة حتى تكون الأسواق أكثر تحضرا لتشديد السياسة النقدية. هذا لا يعني بالضرورة أن ارتفاعات الدولار مؤخرا وصلت الى ذروتها، انما الأساسيات "البيانات الاقتصادية" هي ستكون المحرك الرئيسي للعملة من الان فصاعدا.

القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، وثقة المستهلك من جامعة ميشيغان، ومبيعات المنازل الجديدة والمعلقة، والسلع المعمرة كلها على جدول بيانات الاقتصادية الامريكية للأسبوع القادم. انما المستثمرين سيكونون أكثر اهتماما حيال ما ستقوله رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين في منتدى نقاشي يقام بجامعة هارفارد يوم الجمعة. ومن المقرر أيضا تصريحات لعدة من اعضاء الاحتياطي الفيدرالي، منهم نيل كاشكاري، وجيروم بأول، وجيمس بولارد، حيث أن رؤيتهم بشأن السياسة النقدية ستدل إلى مدى جدية البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية في يونيو.

الولايات المتحدة تحذر اليابان من التدخل في سوق الصرف

كما كان متوقعا، التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في اليابان حول التدخل في إضعاف الين لم تكن موضع ترحيب من قبل وزراء مالية مجموعة السبع. حيث أكد وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو على الحاجة إلى الامتناع عن الخفض التنافسي لأسعار العملات، وكرر أيضا بأن حركة الين الياباني لم تكن متقلبة للغاية. الين الذي تراجع بأكثر من 4% أمام الدولار من أعلى مستوياته هذا الشهر أصبح بعيدا بعض الشيء عن مستويات تستدعي التدخل. مع ذلك، فإن الاجتماع الذي فشل في وضع سياسة مالية مشتركة لمجموعة السبع لن يقف أمام اليابان في تخفيض قيمة عملاتها إذا لزم الأمر، ولكن إذا استمر الدولار مقابل الين في التداول فوق مستويات 100، فإن أمرا كهذا مستبعد حاليا. يوم الجمعة ستصدر بيانات أسعار المستهلكين من اليابان، والى ذلك الحين تحركات الين ستستمد من سوق الأسهم.

الإسترليني يتفوق مع ميل البريطانيين نحو البقاء في الاتحاد الأوروبي

على الرغم من أن الجنيه الإسترليني انخفض بأكثر من 100 نقطة يوم الجمعة أمام الدولار، لكن كانت العملة الأساسية الوحيدة التي تفوقت على الدولار على أساس اسبوعي. تقرير مبيعات التجزئة يوم الخميس ساهم الى حد ما في ارتفاع الإسترليني، إنما المحرك الفعلي كان استطلاعات الرأي والتي أظهرت منذ بداية الأسبوع ميل البريطانيين نحو البقاء في الاتحاد الأوروبي، بفارق 7.7% في آخر ستة استطلاعات.

القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الأول هي أهم البيانات على أجندة هذا الأسبوع، إنما السياسة هي من سيكون المحرك الأقوى للعملة. مع حوالي شهر متبقي للتصويت على الاستفتاء لازلت أحبذ بيع الارتفاعات على شراء التراجعات، حيث يبدو بأن ضعف الاقتصاد البريطاني ليس فقط مرتبط بمصير البلاد في الاتحاد الأوروبي، وآخر التعليقات من صانعي السياسة لبنك إنجلترا لكل من كريستين فوربس و Gertjan Vlieghe تؤكد على هذه النظرية.