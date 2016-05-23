الكويت: مجلس إدارة "دانة الصفاة" يتقدم باستقالة جماعية

في خطوة مفاجئة، تقدّم مجلس إدارة شركة "دانة الصفاة الغذائية" الكويتية باستقالة جماعية دون ذكر سبب واضح، وذلك في اجتماع المجلس أمس، وقد تضمن محضر اجتماع المجلس رفض العرض المقدم من شركة إماراتية هيThe food society limited لشراء مزارع تعنايل وشركة Bonjus في لبنان المملوكة لشركة تابعة للصفاة.

وكانت تداولات مكثفة جرت على أسهم الشركة خلال الفترة الماضية، إلا أن الشركة نفت قبل يوم من اجتماع مجلس الإدارة وجود أي أخبار استثنائية تبرر طلبات الشراء الكثيفة، لتعود لاحقا وتؤكد وجود خبر جوهري متمثل بعرض الشركة الإماراتية.