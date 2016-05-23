«الاستثمار السياحي».. عنوان المرحلة المقبلة

2030م رؤية واعدة لوطن اختاره الله مهدا للديانات السماوية وأول بيت وضع للناس. تجبى إليه ثمرات كل شيء. وهي وعود ربانية في القرآن الكريم مؤكدة التحقق، وقد نصت الرؤية على الآتي: "وفي قطاع السياحة والترفيه، سنطوّر مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، ونيسّر إجراءات إصدار التأشيرات للزوار، ونهيئ المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها"، وهي امتداد لرؤية الدولة منذ (15) عاماً حين أسست الهيئة العليا للسياحة -آنذاك-، حيث بدأت تنمية السياحة الوطنية عبر دعم واهتمام من القيادة وجهد دؤوب متابعة من سمو رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان.

وقد توجت تلك الجهود بصدور عدد من القرارات التي تبنت إيجاد البنية النظامية والتشريعية للتنمية السياحية، كمتطلب رئيس لتحفيز وتشجيع الاستثمار السياحي في المملكة من أجل تلبية الطلب الداخلي من قبل المواطنين والمقيمين في المملكة والزوار من الخارج، ونظرا لأهمية السياحة كقطاع اقتصادي جديد ضمن المنظومة التنموية للمملكة؛ تبنت الدولة عدد من المبادرات ذات العلاقة بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمر الوطني؛ للمساهمة في التنمية السياحية التي تحقق عوائد مجزية، منها قرار الدولة بإيصال الخدمات العامة إلى مواقع التنمية السياحية من خلال الميزانية العمومية.

وتأسيس الشركات الاستثمارية الكبرى في المجال السياحي مثل شركة العقير وشركة الفنادق التراثية والشركة الوطنية للاستثمار السياحي القابضة, عبر منهجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإطلاق مبادرات الاستثمارية الواعدة، إضافة لاستحداث وتطوير وجهات سياحية مثل استعادة الطائف لمكانته السياحية وتطوير منطقتي "الشفا" و"الهدا"، وتطوير الجزر وواجهتي "العقير" على الخليج العربي و"الرايس" على البحر الأحمر، إضافة لأواسط المدن، كما جاء إقرار مشروع خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري من أجل تطوير وتأهيل الموارد الثقافية والحضارية وتحويلها إلى فرصة استثمارية حقيقية لتكون من المعالم السياحية الجاذبة في المملكة.

إنّ التركيز على السياحة الداخلية وهي السوق الأضخم ولا ترتبط بمؤثرات خارجية يوفر إيرادات وعوائد استثمارية اكبر بكثير من الوضع الحالي ويحقق تنوع الاقتصاد الوطني ودعم إيجاد فرص العمل للمواطنين في مدنهم وقراهم. ضمن التنمية المستدامة للوجهات المستهدفة، كما تسهم السياحة في توفير الرفاهية للمواطن والمقيم، باعتبار أن معدل الإنفاق اليومي للأسرة السعودية مرتفع نسبياً، مما يوفر فرصة ممتازة للمستثمر السياحي المحلي والأجنبي في المملكة.

*نقلاً عن "الرياض"