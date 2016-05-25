الرئيس التنفيذي لـ"سابك" ينتخب رئيسا لمجلس إدارة"جيبكا"

أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" انتخاب يوسف بن عبدالله البنيان، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "سابك"، رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد خلفاً لراشد سعود الشامسي، مدير دائرة البتروكيماويات في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سابقاً الذي تولى رئاسة المجلس خلال الفترة 2015-2016.

وقال أمين عام الاتحاد عبد الوهاب السعدون إن هناك تركيزا في الفترة الحالية على صناعات البتروكيماويات وتعيين البنيان في هذا المنصب سيكون دعما لتحقيق تطلعات القطاع.

وفي سياق متصل، تم انتخاب المهندس عبد العزيز الهاجري، المدير الجديد لدائرة التكرير والبتروكيماويات في "أدنوك"، لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة "جيبكا"، فيما سيتولى حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للفينيل"، منصب أمين الصندوق.

ويمثل الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، الذي تم تأسيسه منذ 11 عاماً قطاع الصناعة التحويلية في منطقة الخليج العربي.