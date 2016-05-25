أسعار النفط تغازل مستويات الـ50 بعد فراق استمر 7 أشهر

صعدت عقود النفط باتجاه 50 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء دافعة الخام الأميركي إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر بعد أن أشارت بيانات من معهد البترول الأميركي إلى هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

ولقيت أسعار النفط دعما أيضا من إغلاق الأسهم الأميركية على مكاسب كبيرة ومبيعات قوية للمساكن في الولايات المتحدة وهو ما قد يشير الى أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة في يونيو.

وقفزت عقود الخام الأميركي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات الأسيوية 73 سنتا أو ما يعادل 1.5% إلى 49.35 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر قبل أن تتراجع قليلا إلى 49.25 دولار بحلول الساعة 0315 بتوقيت جرينتش وبعد أن أنهت الجلسة السابقة على مكاسب بلغت 54 سنتا.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 57 سنتا أو 1.17% إلى 49.18 دولار للبرميل بعد أن أغلقت يوم الثلاثاء مرتفعة 26 سنتا في ارتداد عن أربع جلسات من الخسائر.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 5.1 مليون برميل إلى 536.8 مليون برميل في حين أشار متوسط توقعات المحللين في استطلاع لرويترز إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

وينتظر المستثمرون تأكيدا لهذا الهبوط الكبير عندما تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أرقامها الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم.

إلى ذلك، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة أكثر من خمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي أي مثلي توقعات المحللين في حين زادت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 20مايو أيار إلى 536.8 مليون بينما كان من المتوقع تراجعها 2.5 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 189 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 3.6 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها 1.1 مليون برميل.

وأظهرت أرقام معهد البترول تراجع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2.9 مليون برميل مقارنة مع توقعات بأن تنخفض 1.1 مليون برميل.