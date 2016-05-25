خلل أهداف التنمية المستدامة

كررت خطة التنمية المستدامة 2030، على رغم التحسينات التي أُدخِلت عليها، بعض أخطاء إعلان الألفية، فالأهداف الـ 17 الجديدة تبدو متداخلة ويبدو بعضها تحصيل حاصل لهدف أو أهداف أخرى.

مثلاً، تُعتبَر الأهداف الثلاثة الأولى المتعلقة بالقضاء على الفقر بكل أشكاله والجوع وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، والأهداف السادس والتاسع والعاشر والثاني عشر المتعلقة بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود والحد من انعدام المساواة داخل البلدان وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، تحصيل حاصل لتحقيق الهدف الثامن وهو «تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والتشغيل الكامل والمنتج وتأمين العمل اللائق للجميع».

والهدف الثامن لو صيغ بطريقة ثانية مثل «تبني الإنماء المتوازن بطريقة مستدامة والتأكيد على القطاعات المنشئة لفرص العمل وزيادة الدخل وتشجيع الإبداع والابتكار»، لشمل عدداً من الأهداف التي ذكرت في صورة منفصلة، فمن دون نمو اقتصادي مستدام وتنمية اقتصادية متوازنة يستحيل القضاء على الجوع والفقر أو التمتع بأنماط عيش صحية ومرفهة أو الحد من انعدام المساواة داخل البلد الواحد.

وتنص إحدى غايات الهدف الثالث على خفض عدد الوفيات بين الأطفال والنساء وتقليص انتشار الأمراض المعدية والتبغ. وكانت نتائج تنفيذ الدول لأهداف الألفية أظهرت أن انخفاض معدل وفيات الأطفال يرتبط في شكل مباشر بمعدلات الدخل ومستوى تعليم الأم. وحتى على مستوى البلد الواحد يفوق معدل وفيات الأطفال الفقراء دون الخامسة 3 - 2.5 أضعاف معدله بين الأغنياء، الأمر الذي يشير إلى قوة ارتباط صحة الأطفال بمستوى دخل الأسرة.

وأظهرت نتائج تحقيق أهداف الألفية ارتباط تحسين صحة الأمهات ارتباطاً كبيراً بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ليس فقط بين الدول الغنية والفقيرة لكن في داخل الدولة ذاتها، فالشريحة الأغنى من السكان تحصل على رعاية كاملة لصحة الأم، بينما تحصل الشريحة الأفقر على أقل من نصف هذه الرعاية. إذاً يرتبط هذا الهدف في شكل رئيس بمستوى الدخل ومستوى تعليم المرأة ويصعب تحقيقه بمعزل عن ذلك.

وطالب الهدف الرابع بضمان التعليم المجاني الجيد قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي وضمان تكافؤ الفرص للجميع للحصول على التعليم التقني والمهني والعالي بكلفة ميسورة والقضاء على الأمية بين الشباب ونسبة كبيرة بين الكبار بحلول 2030. وكان تعميم التعليم الابتدائي أكثر أهداف الألفية نجاحاً فارتفعت نسبة الأطفال المسجلين في التعليم الابتدائي بين 1990 و2013 بنسبة 100 في المئة في بعض البلدان. لكن النتائج لم تظهِر إن كان تحسن في نوعية التعليم واكب تحسن كميته، وإن كان مقدار التسرب بعد التسجيل للمرة الأولى انحسر، علماً بأن التسرب يحصل عادة في مستويات الدخل الفقيرة

وأشارت النتائج التي قومت هذا الهدف إلى أن الفقر وعدم المساواة هما من العقبات التي تعيق التعليم، فالأخير موضوع ظاهرة بسيط وباطنه معقد. وأثبتت الدراسات التي تناولت علاقة التعليم بالنمو الاقتصادي أن لكل نوع من أنواع التعليم كلفته وإفرازاته ومعظم الدول مهما كانت إمكاناتها لا تستطيع الإنفاق على التعليم بكل أشكاله في الوقت ذاته وبالأهمية ذاتها لأن التعليم عملية مكلفة وحضانة الاستثمار فيه طويلة قبل أن يؤتي ثماره. ولأن معدلات البطالة العالية في العالم، خصوصاً في الدول النامية وبين الشباب، كان يجب على هدف التعليم في الخطة الجديدة أن يركز على أنواع التعليم التي ترتبط مخرجاتها بحاجة سوق العمل في شكل وثيق وعدم بعثرة الجهود بين أنواع مختلفة من التعليم.

وتناول الهدف الخامس تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وكانت نتائج تحقيق الدول لأهداف الألفية أظهرت أن غالبيتها حققت كثيراً من المساواة في مجال التعليم بل وتجاوزتها في أحيان أخرى. إلا أن مشاركة المرأة في العمل والحياة السياسية ومكافحة العنف ضدها ظلت ضعيفة بسبب فقدان الجدية في تبني سياسات فاعلة ومستدامة هدفها تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي والعمل السياسي. ويُعتبَر غياب التشريعات وغياب الالتزام بما هو موجود منها من الأسباب الرئيسة لفقدان المساواة بين الجنسين حتى في الدول التي حققت إنجازات في مجال التنمية.

وتضمن الهدف الثامن الخاص بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والمستدام إنهاء عمل الأطفال بكل أشكاله بحلول 2025. لكن عمل الأطفال لا يمكن إنهاؤه بقوانين لأن سببه الفقر والحاجة، فالأطفال الذين ينتمون إلى عائلات فقيرة أو يفقدون المعيل في شكل مبكر يصبح العمل خيارهم الوحيد لإعالة أنفسهم وعائلاتهم. لذلك فالقضاء على الفقر من خلال تحقيق التنمية المتوازنة والمنشئة لفرص العمل هي التي تقضي على عمل الأطفال.

وتحت الهدف العاشر الخاص بالحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها، تسعى الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخها، إلى ضمان تعزيز تمثيل الدول النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية من أجل تحقيق مزيد من الفاعلية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات. وعلى الدول النامية متابعة هذا الهدف لأنه يؤمن الفرصة لها ليكون لها رأي في صناعة القرارات الدولية المؤثرة فيها.

وتناول الهدف الأخير (17) تعزيز وسائل التنفيذ والتنشيط للشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. وهو أشمل وأكثر تفصيلاً مما يقابله في أهداف الألفية، فهو ينص على تخصيص الدول المتقدمة 0.7 في المئة من إجمالي دخلها القومي كمساعدة إنمائية رسمية للدول النامية و0.15 - 0.20 في المئة للدول الأقل نمواً. وهي نسب إذا تحققت سيكون لها تأثير كبير في تحقيق التنمية العالمية.

* نقلا عن صحيفة " الحياة "

