"دبي القابضة" تطلق الجزيرة الاصطناعية الأولى من نوعها

دشّن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور نائب حاكم دبي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، "تيراس برج العرب"، وهي أول جزيرة اصطناعية من نوعها في العالم أطلقتها "دبي القابضة".

ويكمن تفرّد الجزيرة في كونها الأولى من نوعها في العالم المكونة من بناء فولاذي ضخم يصل وزنه إلى أكثر من 5000 طن، تم تشييدها في فنلندا في هيئة ثمانية أجزاء ضخمة بإجمالي مساحة أفقية تبلغ 10 آلاف متر مربع.

وستشكل الجزيرة الاصطناعية الجديدة امتداداً للجزيرة الأصلية المُشيّد عليها فندق "برج العرب" وبعمق 100 متر داخل مياه الخليج العربي.

ويُعدُّ "تيراس برج العرب" أول بناء بحري في العالم بهذا الحجم يتم تشييده على اليابسة قبل نقله إلى الماء، وأُوكلت مهمة بنائه لواحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تشييد المنشآت العائمة، وهي شركة "أدماريس"، التي تولت بناء هيكل الجزيرة في مرفأ لبناء السفن في فنلندا قبل نقلها بحراً إلى دبي.