مصر: طرح 4 شركات في قطاع البترول للاكتتاب العام

كشف وزير البترول المصري، طارق الملا، أن الحكومة ستطرح للاكتتاب العام في البورصة المصرية حصصاً تصل إلى 20% في أربع شركات بقطاع البترول، ولكن ليس قبل سبتمبر المقبل.

وأكد الملا أن دعم الطاقة للسنة المالية الحالية سيبلغ نحو 5 مليارات دولار.

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، إن الوزارة تنفذ حاليا خطة تنموية حتى عام 2020.

وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو لقطاع التصنيع بنسبة 8%، وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 21% إضافة إلى توفير 3 ملايين وظيفة.

كذلك تستهدف الخطة خفض عجز الميزان التجاري بـ40%، وزيادة الصادرات 10%.