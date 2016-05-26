محافظ "ساما" للعربية: لا تغيير في سياسة سعر صرف الريال

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الدكتور أحمد الخليفي، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن المؤسسة لا تنوي أن تغير سياسة سعر الصرف الحالية المتبعة منذ نحو 30 عاماً.

وأضاف الخليفي في أول مقابلة له منذ توليه منصبه، أن ما أثير حول سيناريوهات صرف الريال هو ورقة عمل بحثية، حيث أكدت الدراسة ملاءمة سياسة سعر صرف الريال الحالية للاقتصاد.

وقال الخليفي إن "ساما" لا تنوي أي تغيير في سياسة سعر صرف الريال، لافتاً إلى أن المملكة لا تزال مستمرة وملتزمة بسعر صرف الريال الحالي عند 3.75 ريال مقابل الدولار.

وأوضح الخليفي: "لدينا كل الإمكانيات للدفاع والحفاظ عن سعر الصرف"، مضيفاً أن "اقتصاد المملكة يواصل الأداء الجيد رغم انخفاض سعر النفط".

وأشار الخليفي إلى أن "مؤشرات القطاع المصرفي تؤكد استمرار عملياته بشكل طبيعي"، وأن "نسبة القروض المتعثرة في البنوك السعودية لا تتجاوز 1.2%".