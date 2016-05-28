فشل استحواذ "أدبتيو" الإماراتية على أمريكانا الكويتية

قالت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي اليوم الأحد إنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن بيع أسهمها في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) لمجموعة أدبتيو التي يقودها رجل الأعمال الاماراتي محمد العبار.



ونقلت أمريكانا في بيان لبورصة الكويت عن شركة الخير قولها "إنه قد تم الاتفاق بين الطرفين على إلغاء المفاوضات بهذا الشأن.

وكانت "العربية" قد نقلت يوم أمس السبت عن من مصادر مطلعة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين شركة الخير وبين شركة أدبتيو الإمارتية لشراء حصة "الخير" في الشركة الكويتية للأغذية أمريكانا، وبناء عليه تم إلغاء المفاوضات بين الطرفين.

وعلمت "العربية" أنه سيتم الإفصاح صباح اليوم الأحد في بورصة الكويت عن إلغاء الاتفاق. وكان يقدر أن لا تقل قيمة الصفقة لشراء كامل أسهم شركة أمريكانا، عن 3.5 مليار دولار.

يذكر أن مجموعة "أدبتيو" التي تضم مجموعة من المستثمرين الخليجيين بقيادة محمد العبار، رئيس شركة إعمار الإماراتية، كانت قد وقعت مذكرة تفاهم لشراء حصة شركة "الخير الوطنية للأسهم والعقارات" المملوكة لمجموعة الخرافي في "أمريكانا" البالغة نحو 67‎%‎، وهي مرتبطة بنتائج الفحص النافي للجهالة. وكانت "أديبتيو" تسعى لتمويل الصفقة عن طريق قرض بقيمة ملياري دولار.