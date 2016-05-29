العمران: ملاءة البنوك السعودية كبيرة وتطمينات ساما مهمة

وصف الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات، محمد العمران، تصريح محافظ ساما أحمد الخليفي حول التزام المملكة العربية السعودية بسعر صرف الريال الحالي، بـ"الإيجابية" كونها تعطي تطمينات كبيرة للمستثمرين في المملكة على سياسة الصرف الثابتة للريال أمام الدولار.

وأكد العمران في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الانخفاض الذي شهدته سوق الأسهم السعودية الأسبوع الفائت يعود إلى تخوف المتداولين في السوق من انخفاض سعر صرف الريال أمام الدولار، تزامناً مع تسريب ورقة عمل بحثية أجرتها ساما حول خيارات سعر الصرف من ضمنها فك الارتباط بالريال.

وأشار إلى أن هوامش المضاربة على الأسعار الآجلة وصلت إلى 1000 نقطة في شهر يناير، ما دفع بمؤسسة النقد إلى التدخل بشكل فوري لتثبيت سعر صرف الريال، متوقعاً تراجع هذه المضاربات بعد تصريحات محافظ ساما إلى 300 نقطة في الفترة المقبلة.

وكشف أن مؤسسة النقد فتحت تحقيقات لمنع ممارسات مثل هذه المضاربات بما يتنافى مع الإجراءات التي اتخذت سابقاً.

أما حول أداء القطاع المصرفي، طمأن العمران أن البنوك في المملكة تتمتع بنسبة ملاءة كبيرة على الرغم من أزمة السيولة، بدليل تنامي القروض الممنوحة للعملاء بنسبة 8 إلى 9%.