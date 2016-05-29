هل أفشل التمويل صفقة أمريكانا؟

حلقة جديدة في مسلسل بيع حصة مجموعة الخرافي في أمريكانا، حيث فشلت المفاوضات لبيع حصة المجموعة البالغة 67% لشركة "أدبتيو" الإمارتية.

وذلك بعد أن أرسلت شركة الخير، الذراع الاستثمارية للخرافي، كتابا إلى شركة امريكانا تبلغها بإلغاء الصفقة التي كانت تقدر بـ 3,5 مليار دولار.

وقد صدر الإعلان الأولي عن نية "أدبتيو" المكونة من مجموعة مستثمرين خليجيين بقيادة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، في 7 من فبراير، لينتهي بعد ذلك الفحص النافي للجهالة في السابع من أبريل دون تمديد.

وكانت تعتزم "أدبتيو" تمويل صفقة الشراء عن طريق قرض بملياري دولار.

"الخرافي" تواجه أزمة مالية

شهدت "أمريكانا" على مدار العامين الماضيين العديد من الاخبار المتضاربة فيما يتعلق ببيع حصة مجموعة الخير الوطنية، حيث بدأت التكهنات حول المهتمين بشراء أمريكانا ليشملوا شركات أو صناديق من أميركا الشمالية إلى الجنوبية.

إلى ان وصلت الى صافولا السعودية، التي أفصحت بعد سلسلة من البيانات المتضاربة انها مهتمة فعلا بشراء امريكانا، لكن أخبار الصفقة مع "صافولا" تباطأت عندما أعلنت مجموعة الخرافي أنها تحتاج إلى موافقات من مانحي الامتيازات للسلسلة الضخمة من مطاعم أمريكانا وأي تغيير بالسيطرة يفقدها عقودها الاحتكارية.

يشار إلى أن الخرافي تواجه تحديات صعبة للوفاء بالتزاماتها المالية المقدرة بـ 6 مليارات دولار وفوائد سنوية عند ربع مليار دولار، مع العلم أن المجموعة تسيطر على 14% في المئة من حجم البورصة الكويتية بملكيات مباشرة تبلغ 12 مليار دولار.

وتدير "أمريكانا" سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة بنظام الفرنشايز من بينها كنتاكي، وبيتزا هت.وتبلغ القيمة السوقية للشركة ما يعادل 3 مليارات و100 مليون دولار حتى إغلاق الخميس الماضي.