صفقة بسهم واحد تُطيح بأسهم أمريكانا بعد إعادتها للتداول

في جديد صفقة أمريكانا، استؤنفت التداولات على سهم أمريكانا في آخر دقيقة من جلسة اليوم عند الساعة 12:30 بتوقيت الكويت ، حيث تم تنفيذ صفقة واحدة على أمريكانا ، والسهم يخسر بالحد الأقصى.

وتعليقاً على ذلك، أكد مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية فهد الصقر في مقابلة لـ قناة "العربية"، أن هناك نية التلاعب في أداء هذا السهم، متوقعاً أن تشهد الجلسة غداً أيضاً ضغوطات على الاسهم، وقال "سنرى قوة شرائية كبيرة في نهاية الجلسة".

من جهة أخرى، استبعد الصقر التكهنات حول اهتمام بعض الشركات الكويتية المحلية لشراء حصة الخير في أمريكانا، متوقعاً حدوث ردة فعل كبيرة في حال تحولت التوقعات إلى حقيقة على اساس أن الحكومة الكويتية تتجه إلى الخصخصة وليس لتدخل شركات محلية في عمليات الإستحواذ.