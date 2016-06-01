الغرب والاستفتاء البريطاني

العالم ينتظر خلال الفترة القريبة المقبلة نتائج الاستفتاء الذي بناءً عليه سوف يتضح موقف البريطانيين من الاتحاد الأوروبي، وسط تحذير عالمي من تبعات الخروج، والذي صرح به صندوق النقد الدولي والدول الكبرى مثل الولايات المتحدة واليابان والصين.

في وقت ينتظر فيه الأميركيون والأوروبيون تطوير اتفاقية شراكة التجارة والاستثمار بين أوروبا والولايات المتحدة، والتي من المتوقع ان تنعكس بأرباح تتجاوز 100 مليار دولار لكل طرف خلال السنوات المقبلة.. اليوم يجدون فكرة خروج بريطانيا الشريك الوسيط عائقاً كبيراً لنجاح الاتفاق بالصورة الأمثل، وهو ما دعا سكرتير الخزينة الأميركي السابق أن يصرح بأن الخروج سوف يؤثر على مكانة لندن كمركز مالي عالمي.

وكعادة الرأي العام بأن يحيل هذه القضايا إلى تلاعب السياسيين وبأنه صراع على إدارة بريطانيا بين كاميرون وعمدة لندن السابق بوريس جمس إلا أن بريطانيا لديها الكثير من المواجهات والاستفتاءات الشجاعة مثل خروج اسكتلندا والذي كانت احتماليات خروجها عالية بعكس بريطانيا اليوم، وتقف في حساباتها أمام أغنى قارة في العالم، فمثلاً كل دولة تقيس حساباتها مع بريطانيا فقط، بريطانيا مع المجموعة كلها تشكل 12.6% من حجم ناتجها المحلي كسوق لصادراتها وهي نسبة مؤثرة، بينما تشكل بريطانيا متوسط 3% كسوق مستورد لدول الاتحاد، وفي ظل عدم وضوح الرؤيا لنتائج الخروج سوف يصوّتون بالبقاء برغم وعود قادة فريق الخروج بإبقاء الامتيازات التجارية؛ ولكنها مجرد وعود.

أخيراً سوف تظهر نتائج الاستفتاء قريباً، ونلاحظ انخفاض التوتر والقلق بين المتابعين، وكأن النتيجة معروفة والاستفتاء لا ضرورة له، ولكن لحظة مراجعة لمستقبل الشراكة الأوروبية والغربية مستقبلاً ، كما راجع الاسكتلنديون وحدتهم مع بريطانيا وقرروا البقاء، فعندما تكون الموارد الاقتصادية في البلاد نشطة ومنتجة وموزعة بكفاءة فلن تستطيع رياح الحرية تفكيك البلاد.. ولن يكون هذا الاستفتاء آخر الاستفتاءات.

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

