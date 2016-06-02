الصندوق السعودي يشتري حصة في أوبر بقيمة 3.5 مليار دولار

أعلن كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذراع الاستثماري السيادي للمملكة للاستثمارات طويلة الأمد، وشركة أوبر، عن استثمار جديد اليوم للصندوق في أوبر بقيمة 3.5 مليار دولار أميركي وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي هذا الاستثمار في سياق ما تعمل عليه أوبر حالياً من اجتذاب لرؤوس الأموال من خلال الأسهم المالية المطروحة من فئة جي (Series G)، ويبرز هذا الاستثمار لكونه أحد أكبر الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة حتى تاريخه، والاستثمار الدولي الأول منذ إعلان المملكة العربية السعودية عن رؤية 2030 - الخطة الموسعة لتنويع اقتصاد المملكة. ومن خلال هذه الصفقة، سيشارك صندوق الاستثمارات العامة بأحد المقاعد في مجلس إدارة أوبر.

بدوره صرح المدير التنفيذي والشريك المؤسس لأوبر ترافيس كالانيك: "إن تجربتنا في المملكة العربية السعودية هي مثال رائع على الكيفية التي يحقق بها أوبر فوائد للركاب والسائقين والمدن. وإننا نقدر عالياً الثقة التي يمثلها هذا الاستثمار، كما أننا نتطلع قدماً إلى الشراكة مع المملكة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها المملكة".

وأردف قائلاً: "إننا نقدر عالياً الثقة التي يمثلها هذا الاستثمار، ونعمل بجد على الاستمرار في توسيع حضورنا العالمي. وإن تجربتنا في المملكة العربية السعودية هي مثال رائع على الكيفية التي يحقق بها أوبر فوائد للركاب والسائقين والمدن".

وتقدم أوبر خدماتها حالياً في 9 دول و15 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي داخل المملكة العربية السعودية، تقدم أوبر خدماتها في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.

يذكر أن أوبر هي منصة تقنية ترسم ملامح كيفية الانتقال حول العالم للجيل الجديد، وتتلخص فكرة المنصة في الربط السريع والسهل ما بين الركاب والسائقين من خلال تطبيق إلكتروني، حيث تصبح مختلف المناطق والمدن متاحة بشكل أفضل، وتتوفر احتمالات وعروض جديدة للركاب، وفرص عمل جديدة للسائقين. ومنذ التأسيس في 2009 وصولاً إلى الإطلاقات المتعددة في أكثر من 400 مدينة اليوم، تستمر أوبر في توسيع حضورها حول العالم بسرعة كبيرة، وتسهل أكثر فأكثر الربط بين الأحياء والمناطق المدنية لجميع الأفراد.