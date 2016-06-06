بعد إقرار"التحول الوطني"..ما هي الجدوى الاقتصادية؟

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" للاستثمارات، محمد العمران، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن السوق السعودية تترقب الإعلان عن تفاصيل خطة التحول الوطني التي تشكل أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030"، لافتاً إلى أن الأنظار اليوم تتجه حول الجدوى الاقتصادية المرتقبة، وآليات التنفيذ والمدة الزمنية كما آليات الدعم سواء للقطاع الخاص أو للأفراد.

وشدد العمران على أن الدولة ماضية في خفض الدعم بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتاً إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات في آليات الدعم لاسيما في قطاع المياه.

وأكد أن خطة التحول الوطني ستشكل مرحلة جديدة ونقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، لتتحول معه المملكة إلى قوة استثمارية عالمية.