سعيد الشيخ للعربية: التحول الوطني خطة طموحة رغم التحدي

وصف كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي السعودي سعيد الشيخ في مقابلة مع قناة "العربية"، الإعلان عن برنامج التحول الوطني، الذي يضم 500 مبادرة، ب"الطموح" على أساس أن المؤشرات التي تم الإعلان عنها والتي ستحقق خلال السنوات الخمس المقبلة هي واسعة وطموحة رغم أنها ستواجه تحديات للوصول إلى المستويات التي أعلن عنها.

واعتبر أن للمتابعة أهمية كبرى في إطار تحقيق الأهداف المنشودة من حيث الأداء الحكومي والإيرادات المتوقعة.

أمّا حول خفض الدعم على الطاقة والمياه بـ 200 مليار ريال، أكد الشيخ أن حجم هذا الخفض سيلامس المستويات المطلوبة في 2020، أي ما يعادل 30 إلى 40 مليار سنويا.

وشدد على أن إزالة الدعم عن المياه بالكامل ستكون له تداعيات على القطاعات الزراعية لاسيما الشركات الزراعية التي تقدم منتجات الألبان والعصائر، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار المحلية لهذه المنتجات.