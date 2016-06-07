بو حليقة: خصخصة محطات الكهرباء من الأهداف الضخمة

اعتبر رئيس مركز جواثا احسان بوحليقة في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الهدف الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المتعلق بخصخصة كافة محطات الكهرباء، ليس بالهدف البسيط لخصخصتها سريعاً، حيث تحتاج إلى أموال ضخمة، لافتاً إلى أن 30% من الطاقة المنتجة في المملكة العربية السعودية مصدرها محطات الكهرباء المستقلة.

ورأى بو حليقة أن القطاع الخاص يعول عليه كثيراً في برنامج التحول الوطني ولكن في المقابل لا توجد تفاصيل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال بوحليقة "بينت كل وزارة من الوزارات الأربع مبادراتها وأهدافها الاستراتيجية بوضوح، وكان من المفترض أن تحتوي على كيفية مساهمة القطاع الخاص بهذه المبادرات".