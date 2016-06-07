تعرف على أبرز 3 أهداف لبرنامج التحول الوطني بالسعودية

أطلقت المملكة العربية السعودية تفاصيل برنامج التحول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث يشمل البرنامج 24 وزارة وجهة حكومية في عامه الأول، على أن يتم إضافة جهات حكومية أخرى في الأعوام المقبلة.

ويحتوي البرنامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى عام 2020، على أن تلحقها برامج أخرى سنويا.

وفي الأساس يهدف برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية السعودية 2030، على أن يتم مراجعة مبادرات البرنامج وتقييم أدائها دوريا.

الأهداف وآليات العمل

تتركز أهداف برنامج التحول الوطني على رفع كفاءة الإنفاق وتحقق التوازن المالي، وذلك عبر تحديد أهداف استراتيجية ومستهدفات للجهات المشاركة، على أن يتم ترجمة هذه الأهداف إلى مبادرات تنفيذية.

وتضع السعودية نصب عينيها تعزيز العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية، وفي مقدمتها توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول 2020. كما المساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيوفر 40%، من الإنفاق الحكومي على المبادرات.

أما الهدف الثالث فيتمثل في تعظيم المحتوى المحلي عبر توطين أكثر من 270 مليار ريال من المنتجات والخدمات.

تتوزع آلية عمل برنامج التحول الوطني على 5 مراحل تبدأ بحصر التحديات، مرورا بتطوير مبادرات داعمة سنويا، ثم تطوير الخطط التنفيذية، فتعزيز الشفافية وصولاً إلى المراجعة والتحسين المستمر.

التكلفة الإجمالية

أما تكاليف وعوائد برنامج التحول الوطني، فقد تم وضع التكاليف التقديرية المقترحة وفق آليات تعظم من مشاركة القطاع الخاص وترفع من كفاءة الإنفاق الحكومي، مما خفض التكاليف التي تتحملها الحكومة.

ويتضمن البرنامج 534 مبادرة يبدأ تنفيذها من العام الجاري، وتصل تكاليفها الإجمالية على الحكومة للسنوات الـ5 المقبلة إلى 270 مليار ريال.

النص الكامل لوثيقة برنامج التحول الوطني 2020 على هذا الرابط

