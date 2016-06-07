رئيسة الفيدرالي الأميركي ترجح رفع الفائدة قريباً

رجحت رئيسة الفيدرالي الأميركي، جانيت يلين في خطاب لها أمس الاثنين، رفع أسعار الفائدة الأميركية قريباً، لكنها لم تحدد موعداً، مفسرة ذلك بأن العوامل الاقتصادية الإيجابية طغت على السلبية في الولايات المتحدة، وأنه على الرغم من أن بيانات التوظيف للشهر الماضي كانت مخيبة، إلا أنه لا يجب التركيز على تقرير واحد.

واتسمت كلمة يلين بالتفاؤل، لكنها أشارت إلى أربعة مخاطر تحيط بالاقتصاد الأميركي، وهي تباطؤ الطلب والإنتاجية والتضخم والمخاطر الخارجية.

وأوضحت رئيسة الفيدرالي الأميركي أن تبني زيادات تدريجية جديدة في سعر الفائدة مرجح، إذا توافقت البيانات الاقتصادية مع تحسن الظروف في سوق العمل وتقدم التضخم نحو هدف 2%.