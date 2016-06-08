العساف: لا نية لفرض أي ضريبة على السعوديين

نفى الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، فرض أي ضريبة على المواطنين، مبينا أن موضوع فرض الضريبة على المقيمين في طور الدراسة والترتيب، وهو أحد المبادرات التي طرحتها وزارة المالية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

جاء ذلك في رد على أسئلة الصحافيين، الثلاثاء، حول إطلاق المملكة برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد أن رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأكد وزير المالية خلال حديثه عن دور الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، أن تطبيق البرنامج سوف ينقل الاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة من النمو والاستقرار، إضافة إلى العناصر الأخرى من برامج الاستثمارات العامة، وبرامج مشاريع أرامكو، وكذلك برامج الخصخصة والشراكات الدولية.

وأشار إلى أهمية الاستقرار المالي في أي اقتصاد من أجل تحقيق التوازن المالي والاستقرار بشكل عام في الأمور المالية العامة أو أسعار الصرف والتضخم، مبينا أن جميعها تشكل عنصرًا أساسيًا في عمل وزارة المالية بشكل مهم جداً.

وتناول كيف قدمت وزارة المالية مبادراتها ضمن منظومة برنامج التحول الوطني، موضحًا أنها جاءت بعد عقد عدد من ورش العمل تضمنها عدد من الحوارات والنقاشات بين جميع الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديم العديد من المقترحات التي ناقشتها وزارة المالية واهتمت بالأشياء المطلوبة منها.

ونوه بأن الأهداف الاستراتيجية التي اهتمت بها وزارة المالية ضمن مبادراتها تتعلق بشكل أساسي بتعزيز الإيرادات غير البترولية، والحوكمة المالية، والتقنية، والاهتمام بأصول الدولة بشكل عام، وحصرها ومعرفة الأصول بشكل محدّد حتى لا تكون مبعثرة، مفيدا أن وزارة المالية بدأت حالياً العمل في تحقيق المطلوب منها عن طريق وحدة المالية، والمالية العامة، وكذلك وحدة الدين العام، وقد تم تعيين مسؤولين فيها، وبحث هذه الأسس مع الجهات الدوليّة.

وأشار إلى أنه من أهم النقاط التي تثار حول برنامج التحول الوطني هي كيفية التطبيق والتنفيذ، لافتاً إلى أنه قبل عشرة أيام صدرت حوكمة رؤية المملكة 2030، وحدّدت العناصر الرئيسة في متابعة هذه الخطط بما في ذلك وجود لجنة عليا استراتيجية برئاسة ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة الخطة، وكذلك المتابعة من خلال اللوحات الرقمية وغيرها.

من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة أن السعودية ستطبق ضريبة الدخل على المقيمين خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي ضريبة كانت اللجنة المالية في مجلس الشورى قد بحثتها قبل سنوات، لتشمل المقيمين العاملين في القطاعين العام والخاص.

الصمعاني: وزارة العدل لديها 7 أهداف استراتيجية

من جهته، قال الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، إن برنامج التحول الوطني هو أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة التي قامت على منهجية مدروسة رصدت التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في المجالات الاقتصادية والتنموية، ووضعت كل جهة الأهداف الملائمة لمواجهة هذه التحديات، موضحاً أن البرنامج بهذه المنهجية يرسم صورة مختلفة للعمل التنفيذي والعمل الحكومي على أساس المرونة والفاعلية.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030، وبرامج مراجعة الهيكلة المستمرة لقطاعات الحكومة، وبرنامج التحول الوطني 2020، تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده وولي ولي العهد، بتسريع وتيرة العمل الحكومي وزيادة فاعليته بأقصى درجة ممكنة مع التركيز على المشروعات والمبادرات ذات الأثر الإيجابي على المواطنين، وعلى شركاء الجهات الحكومية من قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي.

ونوه الدكتور وليد الصمعاني بأن وزارة العدل تشارك في برنامج التحول الوطني من خلال تحديد التحديات التي تواجه الوزارة، ورصد أبرز الأهداف الاستراتيجية للتغلب عليها، ومن ثم تم وضع عدد من المبادرات اللازمة لتجاوزها، بجانب سبعة أهداف استراتيجية.

وأفاد أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل: رفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي، والحد من التدفق في المنازعات والدعاوى إلى المحاكم، ورفع تصنيف القضاء في المملكة، وإبراز دوره محلياً ودولياً، فضلا عن تحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتفعيل دور القضاء في الصلح وفي الوسائل البديلة لفض المنازعات.

الطريفي: هذه بداية برنامج التحول الوطني 2020

وفي السياق ذاته، قدّم الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام في مستهل حديثه خلال اللقاء الصحافي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، وولي ولي العهد لإقرار الموافقة على برنامج التحول الوطني 2020 خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، بوصفه أحد برامج رؤية المملكة 2030.

واستعرض في حديثه قصة بداية تكون برنامج التحول الوطني 2020، قائلا: إن البداية كانت في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد حيث تحدث عن عدد من الوزارات ورؤية المملكة، ثم تحدث عن كل وزارة، وعن التحديات والعواقب التي تواجهها، بعدها تحدث كل وزير عن الوزارة التي تم تسميته لها، وتحدث الوزراء عن رؤيتهم من خارج الوزارات حتى تم اختيار الوزراء من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتولي إدارة هذه الوزارات.

وأضاف "بعد أن انتهينا من الاجتماع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية طُلب من كل وزارة التقدم برؤيتها وتطلعاتها فيما يتعلق بالعمل المؤسساتي والوزاري، وخلال 6 أشهر تقدمت الوزارات كافة بالرؤى والأهداف التي تسعى إليها، واصفا معاليه هذه الخطوات بالتجربة الثرية للغاية، حيث استطاع كل وزير أن يستمع إلى تجارب الوزارات الأخرى كاملة، وإلى قصص النجاح والتعثر في بعض الأحيان".

وتابع: إن ورش العمل التي عقدت تباعاً جعلت كل وزير يتحدث إلى الآخر عن الصعوبات والتحديات ويستفيد من الخبرات المتراكمة داخل تلك الوزارات، بعدها تم العمل والانتقال والصناعة لرؤية المملكة 2030 التي أطلقت قبل 6 أسابيع.

وأكد أن الإعلان عن برنامج التحول الوطني يدل على جدية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد في الطرح الحكومي اللازم ووضع كل التحديات أمام الجهات الحكومية لتحسين خدماتها ومواجهة هذه التحديات خاصة تلك التي تتعلق بخدمة المواطنين.

وقال الطريفي إن وزارة الثقافة والإعلام حددت خمسة أهداف رئيسة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، من أبرزها: تعزيز الهوية الوطنية الثقافية، وإيجاد بيئة عمل صالحة للنشاطات الثقافية وتعزيزها، والاهتمام بالصناعة الإعلامية بوصفها أحد أهم الأشياء في العمل الإعلامي بالمملكة، لذلك كان التركيز على إيجاد مدينة إعلامية ومدينة إنتاجية لزيادة مستوى العمل الإعلامي والمحتوى المحلي داخل المملكة.

وشدد على أن الهدف الكبير الذي تهتم به وزارة الثقافة والإعلام هو تحسين صورة المملكة في الداخل والخارج حيث يُعد من الألويات الوطنية الكبرى، عطفا على التهم والصور السلبية التي تروج ضد المملكة خاصة في العقدين الماضيين، وهي باطلة ونتجت عن عدم فهم الآخر لثقافتنا وصورتنا الحقيقية، لذا كان من الأهمية بمكان جعل تحسين الصورة وهوية المملكة وثقافتها العنصر الأساسي والاستراتيجي في برنامج التحول الوطني.

ولفت إلى أن وزارة الثقافة والإعلام وضعت لها 9 مبادرات ضمن البرنامج ثم شكلت مجموعات إشرافية لقياس الأداء " KPIs" كي نضمن خلال العام القادم والأعوام الخمسة القادمة أن تكون الوزارة بشقيها الثقافي والإعلامي قد حققت هذه الأهداف الاستراتيجية بنجاح.

الحقباني: حراك متواصل يؤرخ في منظومة الحكومة

ومن جهته، أكد الدكتور مفرّج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن برنامج التحول الوطني 2020 يعد مرحلة مهمة في مسيرة عمل الحكومة، ويحمل منهجية عالية، ويحتوي على العديد من المبادرات التنموية، والأهم من ذلك هو ما أوجده من ترابط استراتيجي حيث إن هناك حراك متواصل يؤرخ في منظومة الحكومة.

وقال خلال حديثه للصحافيين إن ما يتعلق بمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة أدرجت من أهم المبادرات التي قدمتها وزارة العمل لبرنامج التحول الوطني خاصة ما يتعلق بتحويل العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع يسهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتحويله إلى قطاع منتج يقدم الرعاية والتنمية والتقليل من الاعتماد الحكومي، إضافة لحوكمة هذا القطاع وفق آلية ومنهجية يستطيع الاعتماد على التنمية أكثر من الرعوية.

وأضاف أن مبادرات الوزارة ركزت على دعم ومساندة الفئات المحتاجة وإيجاد شبكة حماية خاصة بخدمات كل الجهات المستفيدة، ومجال الحماية الأسرية، حيث إن المملكة مشاركة في مختلف المنظمات الدولية وتعطي هذا المجال اهتمامًا أكبر.

وأشار إلى أن المملكة تستضيف نحو 9 ملايين وافد يعملون في القطاع الخاص، متطلعاً، في مقابل ذلك إلى تخفيض معدلات البطالة، ولافتا النظر إلى أن هناك مجموعة من البرامج وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وفق الضوابط الشرعية.

الحمدان: برنامج التحول الوطني يجعل للملكة مركزا لوجيستيا عالميا

بدوره، أكد سليمان الحمدان وزير النقل أن برنامج التحول الوطني 2020 يشكل نقلة نوعية في مفهوم الإدارة الحكومية وعمل غير مسبوق على مستوى المملكة والمنطقة، مشيراً إلى أن الطريقة نحو تطوير وتحسين مفهوم الإدارة الحكومية ينبع من خلال المشاركة الرئيسة مع مختلف الجهات الحكومية كما وجه بذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد.

وقال إن برنامج التحول الوطني هو من ضمن برامج تنفيذية أخرى تسير تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وكل برنامج يركز على مجال محدد، مبينا أن البرنامج يعد حراكًا جميلًا منظمًا نحو تحقيق أهداف استراتيجية ضمن مقاييس أداء واضحة من خلال مراجعات شهرية وربع سنوية، وهذا مفهوم في الإدارة الحديثة.

وأضاف أن برنامج التحول الوطني لا يزال في بدايته ويجب إعطاءه الوقت الكافي لترجمته والتماس نتائجه بشكل حقيقي، مبينًا أن وزارة النقل التي تمثل العصب الحقيقي للتنمية والبرامج التنفيذية بالنسبة لرؤية المملكة، تلعب دورًا رئيسًا في دعم المبادرات والأهداف الاستراتيجية وخدمة العديد من الوزارات.

وأشار إلى أنه يعمل تحت منظومة وزارة النقل أربع جهات رئيسة هي : النقل الجوي، والنقل البحري، والسكك الحديدية، والنقل العام ، موضحا أن الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة النقل ضمن برنامج التحول الوطني 2020 أن تكون المملكة مركزا لوجستيا عالميا من الطراز الأول يستفيد من مركزها الذي يربط القارات الثلاث مع بعض، آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكذلك الحال بالنسبة للموانئ حيث إن 30% من التجارة العالمية تمر بالبحر الأحمر نظرًا لوقوع المملكة على خط الملاحة البحرية الرئيسي.

وكشف عن أن المملكة صرفت الكثير على البنية التحتية ولديها ما يتجاوز 64 ألف كيلو من الخطوط، وأنه بحسب التصنيف العالمي وما ذكره منتدى الاقتصاد العالمي عام 2015م فإن المملكة صنفت في المركز 34 من 140 دولة.

ونوّه بأن المملكة استثمرت مبالغ طائلة في السكك الحديدية، وهناك العديد من البرامج القادمة لها إن شاء الله في ظل البرنامج الوطني الطموح، ومنها تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في استثمار النقل الجوي للوصول إلى تناغم حقيقي ضمن تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.