صناعة التدوير.. ووقف الحرق

حجم النفايات بالمملكة يتجاوز مستويات 12 مليون طن هذا في عام 2013 اي قبل 3 سنوات تقريبا، وفي خبر نشر خلال 6 يونيو 2014 بجريدة الرياض أن أعلنت "وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة عن ارتفاع ملحوظ في كميات النفايات على مستوى المملكة خلال العام المنصرم 2013 ليصل إلى ما يزيد على 12 مليون طن، ويبلغ متوسط إنتاج الفرد من النفايات البلدية حوالى 1.28 كجم يوميا، يرتفع إلى 1.4 كجم في المدن الكبرى ويقل إلى 1.1 كجم في المدن المتوسطة، بينما يصل إلى 0.7 كجم يوميا في المدن والقرى الصغيرة". "ويضيف التقرير" ان النفايات العضوية تشكل ما يزيد على 40%، من النفايات البلدية المنتجة سنويا، تليها نفايات الورق والكرتون بنسبة 20%، ثم البلاستيكية بنسبة 15%، تليها النفايات المعدنية والزجاجية والمنسوجات بنسب تتراوح من 4 إلى 7% سنويا " هنا نفتح ملف "استثمار" هذه النفايات أي "تدويرها" لإعادة استخدامها بما يحافظ على البيئة ويستثمر من جديد، لقد أصبح العالم اليوم يحفظ ويحافظ على كل ما قد يضر البيئة ويتجاوزه بمخترعات جديدة، ولعل أبرزها الآن ظهور السيارات الكهربائية حماية للبيئة، وايضا التوجه نحو الطاقة البديلة الطبيعية غير الملوثة للبيئة وغير ناضبة كما هي الرياح أو الطاقة الشمسية.

في بلادنا نادر ان لم يكن لم يحصل أن شاهدت صناديق مهملات مفصلة بمعنى صندوق مهملات للورق، للعلب، للزجاج، وهكذا، هذا لم أجده هنا بما يعني أنه لا يكون لدينا ما يصنف هذه المهملات وتدور من جديد، ونحن نستورد سنويا من السيارات مليون سيارة بالعام، ماذا عن التالف كم هي عددها سنويا وما مصيرها؟ علب المشروبات أيا كانت زجاجية او بلاستيكية، حجم الكرتون المفقود، الأكياس البلاستيكية كم هائل لا حصر، بالغرب أجد تكلفة له عن كل كيس تدفع عنه وأيضا تحتفظ بكيس تأتي به كل مرة للسوبر ماركت، ماذا عن الأغذية والفاقد منها؟.

أعتقد أن علينا فتح ملف استثمار وإعادة تدوير النفايات لدينا وأولها المياه، نعم يوجد تدوير لها ولكن نريد شموليتها بمستوى المملكة، فالمملكة فقيرة بالمياه، وأيضا علينا استثمار النفايات التي هي تعتبر عالية جدا بقياس العدد السكاني لدينا، وعلى القطاع الخاص التوجه نحو ذلك، وأن يوفر لهم الدعم والتمويل لكي يقوموا بدورهم ونحن بأمس الحاجة لها، بيئيا وماليا واستثماريا وطبيعة بلادنا التي لا نحتاج معها لفقد قطرة ماء أو حتى النفايات التي يمكن أن يستفاد منها من جديد.

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

