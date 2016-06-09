فقيه: المشروعات المتعثرة ستخفض من 30% إلى 10%

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه أن المملكة قادرة على التعايش بشكل مريح مع أسعار النفط المنخفضة حتى إذا تراجعت إلى ما كانت عليه في أواخر العام الماضي.

وما إذا كانت المملكة تحتاج إلى نطاق سعري معين كي تنجح الإصلاحات الاقتصادية، قال "نعتقد أننا سنتعايش بشكل مريح مع الأسعار التي شهدتها السوق، حتى في العام الماضي حيث كانت الأسعار أقل بكثير منها حاليا".

وقال فقيه إن برنامج التحول الوطني 2020 جاء استكمالاً للحراك الاقتصادي الذي شهدته السعودية، مضيفاً أن ما يميز البرنامج هو اعتماده على ممكنات رئيسة تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل من خلال الشفافية، والمؤسساتية، والدعم التخصصي، لدفع هذا البرنامج وتأسيس مراكز إضافية لدعم صناعة برامج اتخاذ القرار، ومتابعتها سواء من خلال المركز الوطني لقياس أداء متابعة الأجهزة أو من الأجهزة الأخرى المساندة.

وأضاف أن من ضمن مؤشرات قياس الأداء التي تهدف إليها الوزارة، تخفيض نسبة المشروعات المتعثرة من 30% إلى 10%، وستكون هناك متابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمعرفة مستوى الأداء.

وأفاد أن الجديد في البرنامج الوطني بالنسبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط هو أن المواطن يستطيع أن يتابع خطوات تنفيذ مبادرات القطاعات الحكومية، لافتا إلى أن برنامج التحول الوطني في عامه الأول يرتكز على تحديد الأهداف الاستراتيجية التنموية لكل وزارة، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، والمستهدفات التي تطمح الوزارة إلى تحقيقها عام 2020 بشكل تفصيلي خلال الأعوام المقبلة، مع تحديد التكاليف التقديرية وأدوات الوصول لها.

وقدمت وزارة الاقتصاد والتخطيط 20 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بميزانية تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال.