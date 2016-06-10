القصبي: نعمل على إنشاء منصة إلكترونية للشركات الناشئة

أكد وزير التجارة والإستثمار السعودي ماجد القصبي، أن الوزارة لديها 34 مبادرة لإيجاد حقوق عادلة بين المستهلك والتاجر، مشيراً إلى أنهم يطمحون إلى جذب استثمارات واعدة لخلق فرص وظيفية جديدة.

وأضاف القصبي، في المؤتمر الصحافي الرابع حول "برنامج التحول الوطني 2020"، أن موضوع التأشيرات ضمن خطط الوزارة لجذب المستثمر، قائلاً: "نعمل على إنشاء منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة"، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

وشدد القصبي على تطبيق أقصى العقوبات بحق المتسترين تجارياً في قطاع الاتصالات وملحقاتها، مؤكداً استمرار الوزارة بالتعاون مع وزارات العمل والتنمية والشؤون الإجتماعية والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات إلى جانب وزارة الداخلية، في الجولات التفتيشية على قطاع الاتصالات وملحقاته للتحقق من تطبيق الأنظمة وايقاع العقوبات على المخالفين.

وقال إن الزيارات الميدانية التي نُفذت خلال اليومين الماضيين على محال بيع الجوالات وصيانتها في كافة مناطق المملكة، كشفت عن ضبط حالات وممارسات مخالفة في القطاع، يأتي من بينها مزاولة التستر التجاري الذي تقضي عقوبته بالسجن لمدة عامين، مع فرض غرامة مالية قدرها مليون ريال على المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، إضافة إلى ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.

وأضاف القصبي أن تكامل الجهات في تنظيم قطاع الاتصالات وقصر العمل فيه على السعوديين والسعوديات، سيحقق مكاسب للاقتصاد السعودي ولأبناء الوطن، وسيسهم في دعم برامج التوطين.

ولفت إلى تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك سيراً في الشراكة مع الوزارات المعنية لتوطين القطاع تحقيقا للاستراتيجية الوطنية في دعم القطاع الخاص.