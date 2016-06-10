رؤية 2030 تحتاج إلى بيئة مختلفة!

يوم الاثنين الماضي وافق مجلس الوزراء على (برنامج التحول الوطني) كأحد برامج الرؤية السعودية 2030 ويلاحظ أن برنامج التحول 2020 تضمن (541) مبادرة سيتم إطلاقها خلال عام 2016 م تشمل (26) جهة حكومية.. وكذلك التكاليف المالية التي ستتحملها الدوله لخمس سنوات قادمة لتحقيق هذه المبادرات.

هذه الموافقة تمثل أولى خطوات العمل الفعلي لتنفيذ هذه الرؤية ان شاء الله تعالى.. لكن الجانب المهم الذي يجب الا يغيب عن الأذهان أن هذه الرؤية تحتاج إلى بيئة اجتماعية مختلفة عما هي عليه حاليا.. بما يساعد على نمو كافة برامج هذه الرؤية بأعلى قدر إن شاء الله.. وجميع أوجه الطرح والنقاش أكدت بأن بيئة المجتمع الحالية بيئة (في كثير من جوانبها) ليست بيئة مساعدة على نجاح معظم برامج التحول.

فالملاحظ أن معظم جوانب البيئة الاجتماعية الراهنة تحتاج إلى تهيئة عاجلة وهذا يتطلب سرعة القضاء على الكثير من السلبيات الاجتماعية المتمثلة في الكثير من السلوكيات.. ولعل قيادة السيارة في الشوارع أهم الأمثلة فأسلوب قيادة السيارات الراهن أسلوب لا يساير طموحات وأهداف وفكر هذه الرؤية بل من المؤكد أن هذا الأسلوب وهذا المظهر قد يكونان عاملاً سلبيا في إنجاح هذه الرؤية إن استمرا على هذه الحال..

والكل يدرك ان قيادة السيارات هو عنوان ومقياس جاد وسريع على مستوى مثالية ونظامية ووعي أي مجتمع!

أيضا ثقافة السلوك والتصرفات لكثير من أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين وهي تصرفات يمكن القول إنها تصرفات "مخجلة" نراها في المكاتب الحكومية وفي الأماكن العامة والسياحية وفي الشوارع وفي الحدائق وفي الأسواق وعلى الشواطئ وعند المساجد والجوامع وتتمثل في التعامل والتخاطب والنظافة ووقوف السيارات وعدم الاعتراف بالنظام..

وهناك مسألة "التحرش" التي تحتاج إلى الإسراع في إقرار "نظام مكافحة التحرش" الذي أصبح اليوم مطلبا عاجلا مثلما نراه في كثير من دول العالم.. هذا النظام هو الحل الوحيد لضبط وإحكام تصرفات الكثير من الأشخاص ويضمن كبح جماح الغرور والتهور واللامبالاة والاستهتار التي يمارسها (البعض) بحق الآخرين او بحق الأنظمة والتعليمات والممتلكات العامة..

ورؤية 2030 تتطلب الإسراع في إقرار هذا النظام وتعميمه على كافة أفراد المجتمع خاصة على الطلبة في المدارس بكافة مراحلها وعلى الجامعات بكافة تخصصاتها ودعمه إعلاميا حتى يتم ضبط سلوك الكثير من الأشخاص وتحقيق الهيبة والاحترام للآخرين في كل المواقع وحتى تسود الطمأنينة المطلقة للآخرين مواطنين ومقيمين وزوارا رجالا ونساء.

هذه المتطلبات هي ما تحتاج إليه كل برامج الرؤية السعودية 2030 ويجب علينا من الآن الإعداد لها وتحقيقها وتهيئتها لأن فيها تقويما لسلوكيات اجتماعية (سلبية) كثيرة ومتوارثة ظلت للأسف تفتقد الردع الحاسم والصارم من اجل القضاء عليها ولنصنع بيئة صالحة وخصبة لنمو كافة برامج التحول في هذه الرؤية بأعلى قدر وأفضل نجاح إن شاء الله تعالى.. أما استمرار الوضع على حاله فإن الخوف كل الخوف أن تجهض هذه البيئة كل طموحاتنا ومبادرات هذه الرؤية لا سمح الله.

*نقلاً عن "الرياض"