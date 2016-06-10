هل نمو الاقتصاد يقضي على الفقر؟

"هل تعلم لماذا لا نستطيع في اليابان تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مقارنة بدول أخرى؟ لأننا نحترم أفراد شعبنا ولا نقبل أن تتم معاملتهم كالسلع الاستهلاكية ونرفض تشغيلهم لساعات طوال بأبخس الأثمان كما تفعل دول أخرى!".

أتذكر هذه الكلمات التي قالها لي منذ سنوات صديق ياباني يعمل في وزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية. وفعلا، أينما اتجهت ببصرك في الكثير من بقاع الأرض ستجد هؤلاء المساكين الذين يعملون بمكافآت قليلة جداً ولساعات طويلة في المصانع التي تمتلكها كبرى الشركات العالمية والتي لا يهم صانع القرار فيها، في كثير من الحالات، سوى خفض التكاليف ورفع الأرباح ولا ينظر لهؤلاء البشر إلا كأرقام على الورق.

ومع ذلك وبالعودة لليابان فلم تعد المشكلة في العمل براتب منخفض للغاية بل في الأنظمة التي تم استحداثها خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق (كويزومي جونئيتشيرو) عندما أطلق برنامج الإصلاحات الهيكلية والذي خدم الشركات بأن سمح لها بتوظيف العمال على بنود الأجور المقطوعة. تزامن ذلك مع مقدم رئيس نيسان الجديد الفرنسي (كارلوس غصن) والذي أحدث ثورة في القطاع الصناعي الياباني بالإقدام وبكل جرأة على فصل الموظفين نتيجة انخفاض المبيعات.

ومن الطبيعي أن يجادل البعض بأن الشركات إن لم تقم بذلك فسوف تنهار ما سيفاقم الأزمة اقتصاديا واجتماعيا. ومن الطبيعي أن تسعى الشركات لتحقيق الأرباح. ولكن لا يعني بشيء أن تحقق الشركة معدلات نمو كبير بالأرقام بينما عمالها يتجرعون الآلام.

وما أدعو إليه هنا هو التوازن. وهذا ما حصل في إحدى الشركات اليابانية أثناء أزمة ليمان الاقتصادية حيث قررت إدارة الشركة جمع الموظفين والتحدث إليهم بصراحة: "عندنا خياران، إما أن نفصل عدداً منكم ويبقى الآخرون على وضعهم، وإما أن نقتطع من رواتبنا جميعاً ويكتفي عمال المصنع بالحضور ثلاثة أيام فقط إلى أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية". واختار الجميع أن يتشاركوا في التضحية. وما هي إلا أشهر وتحسنت الأوضاع الاقتصادية وعادت الرواتب والمخصصات إلى ما كانت عليه.

ورغم أن ما فعلته إدارة الشركة اليابانية كان من منطلق الشهامة، ففي ديننا الإسلامي الحنيف الكثير من هذه المبادئ الأخلاقية الإدارية والاقتصادية التي تحتاجها البشرية في هذا العصر الذي طغت عليه الأرقام والمادية.

وأذكر كلمة للأستاذ الياباني بجامعة كيوتو (كوسوجي ياسوهارو) بأن أعظم مبادئ الاقتصاد التي قدمها الإسلام ليست في تحريم الربا بل في الزكاة والصدقات التي تعمل على حل مشكلات الفقراء والمساكين من خلال التنمية المجتمعية.

وفي حال تأملنا الصيام فيمكن القول بأن هنالك مبادئ إدارية واقتصادية يمكن استنباطهما على النحو التالي:

بإمكان الشخص والأسرة والمجتمعات والدول التكيف بالعيش على موارد أقل إذا تطلب الأمر ذلك.

هذا التقليل في استخدام الموارد يتزامن معه ارتفاع في الإنتاجية والعمل.

خلق التوازن الاقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق انتقال ما يفيض من الأموال والمواد إلى من هم أكثر حاجة لها.

وباختصار، فلست مع حلول الفقر الداعية إلى المساعدات المالية فقط بل نحتاج الدعم الذي ينتج عنه تنمية مجتمعية واقتصادية بين طبقات الفقراء والمساكين. وفي الوقت نفسه فمع الحرص على تحقيق الأرباح فتظل الحاجة للتعامل الإنساني مع الموظفين على أساس أخلاقي.

ونختم بكلمات وزير المالية الباكستاني الأسبق (محبوب الحق) رحمه الله: "علمونا أنه يجب حصر اهتمامنا في الناتج القومي الكلي وحده على أساس أن هذا الاهتمام سيحل مشكلة الفقر، أما الآن فعلينا أن نعكس المعادلة، علينا أن نهتم بالفقر وهذا الاهتمام كفيل بحل مشكلة الناتج القومي".

*نقلاً عن "الرياض"