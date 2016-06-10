وزير الاتصالات: سنوفر 120 ألف فرصة عمل في 2020

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، الدكتور محمد السويل، عن توجه وزارته لتوفير 120 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020، بالإضافة إلى تأهيل 20 ألف شاب وفتاة بنهاية ذات العام.

وأكد السويل، أمس الخميس، في المؤتمر الصحافي الرابع والأخير للوزراء حول "برنامج التحول الوطني 2020"، أن وزارته أعدت استراتيجية تطويرية لقطاع الاتصالات بالمملكة، مشيراً إلى سعي الوزارة لتغطية 80% من المناطق الحضرية عالية الكثافة.

وبحسب ما ورد في جريدة "الرياض"، أشار السويل إلى سعيه لتغطية 55% من المناطق الحضرية قليلة الكثافة، و70% من المناطق النائية لا سلكيا".

وأبان أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تهدف ضمن خططتها المستقبلية إلى إعادة هيكلة البريد السعودي، وتحويله إلى قطاع خاص، كاشفاً أن وزارته تواجه تحديات، أبرزها محدودية النطاق العريض.