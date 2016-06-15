أسواق النفط إلى التعافي

لا يمكن إنكار أن مسار تعافي أسعار النفط قد بدأ، والذي يأتي نتيجة طبيعية لاتجاه السوق نحو التوازن، ولكن التذبذب صفة لصيقة بديناميكية السوق إلى أن تثبت المؤشرات وفي مقدمتها سحوبات من المخزون النفطي العالمي، وعموماً فإن تسارع وتيرة التعافي عن التوقعات السابقة كان نتيجة مستجدات تتعلق بالتطورات الجيوسياسية والتي أثرت على الإنتاج في مناطق الإنتاج.

وتشير تقديرات حجم الفائض النفطي خلال الربع الثاني من 2016 إلى تقلص كبير ليكون في حدود مليون برميل يومياً أو أقل، كما تشير إلى ذلك توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية وتوقعات سكرتارية الأوبك والبيت الاستشاري بيرا، وهو تطور يؤكد انحسار المعروض نتيجة العوامل الجيوسياسية وضعف أسعار النفط، كما هو الحال في الإنتاج الأميركي من النفط، وتقدر وكالة الطاقة الدولية في توقعاتها الأخيرة أن حجم انخفاض الفائض خلال الربع الثاني ملحوظ ليصل إلى 300 ألف برميل يوميا باعتبار أن إجمالي الطلب على النفط 95.5 مليون برميل يومياً مقابل إجمالي الإمدادات النفطية في السوق عند 95.8 مليون برميل يومياً، وهذا يفسر التعافي في أسعار النفط خلال الفترة السابقة، وهو أيضا مؤشر إيجابي لصالح تعافي أسعار النفط.

هذا وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن ينخفض معدل إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية بمقدار 118 الف برميل يومياً خلال شهر يوليو 2016 مقارنة مع مستوى الإنتاج في شهر يونيو ليصل إلى 4.723 مليون برميل يومياً، وإن هذا المسار في الانخفاض مستمر، كما أن ثبات الإنتاج، عند المستويات الحالية، يحتاج إلى ارتفاع كبير في عدد منصات وأبراج الحفر، وهو أمر غير متوقع حدوثه حالياً، علماً بأن إنتاج النفط الأميركي قد انخفض من أعلى مستوى له حققه في شهر إبريل 2015 بأكثر من 900 ألف برميل يوميا ليصل إلى 8.7 مليون برميل يومياً في مايو 2016.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط الصخري يشهد انخفاضاً من 4.3 مليون برميل يوميا في 2015، إلى 3.8 مليون برميل يوميا في 2016، إلى 3.6 مليون برميل يوميا في 2017.

ويؤكد التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية على أمرين: 1 أن متوسط الزيادة في معدل الطلب على النفط يشير إلى تعاف ملحوظ حيث يقدر الزيادة الفعلية في الطلب خلال الربع الأول من عام 2016 عند 1.6 مليون برميل يومياً، وهو تفوق التوقعات السابقة عند 1.2 مليون برميل يومياً (2) مقابل تأثر الإمدادات من النفط في مناطق عديدة بشكل كبير ويبدو أنه متواصل لأشهر قادمة وهو ما عزز الاتجاه نحو التوازن ودعم أسعار النفط.

وعلى العموم تشير الوكالة إلى أنها تتوقع انخفاض الإنتاج من خارج الأوبك بمقدار 900 ألف برميل يوميا خلال عام 2016 ، تشمل 500 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط الصخري، كما تتوقع توازن السوق خلال النصف الثاني من عام 2016، ولكنها أيضاً تحذر أنه بالرغم من الأجواء الإيجابية التي تدعم أسعار النفط إلا أننا يجب ألا ننسى أن مستويات المخزون النفطي مازالت عند مستويات قياسية بعد استمرار البناء فيها على ثلاث سنوات متتالية عند 1 مليون برميل يوميا، بالإضافة إلى أن مناطق الإنتاج المتأثرة مثل ليبيا ونيجيريا وفنزويلا وكندا سيعود الإنتاج فيها ويزيد المعروض ويضغط على أسعار النفط.

وفي هذا السياق يذكر البيت الاستشاري فاكتس غلوبل إنيرجي أن الفائض في المخزون النفطي في العالم مازال عاليا مقارنة مع المستويات في عام 2014، وهو يحتاج لوقت طويل ليعود إلى مستوياته الطبيعية، وهذا طبعاً لن يحدث في عام 2017 بالرغم من توقع عجز في ميزان الطلب والعرض في السوق بمقدار 600 ألف برميل يومياً.

ومن الأمور الإيجابية في أسواق النفط توقعات ارتفاع الطلب على النفط خلال النصف الثاني من عام 2016 حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية عند 33 مليون برميل يومياً، وهو يعني قدرة السوق على استيعاب بعض الزيادة المتوقعة من تعافي الإنتاج في عدد من دول الأوبك بشكل محدود ويضمن بعض الأريحية للسوق النفطية في المرحلة القريبة على الأقل.

وفي هذا الإطار، فقد سجل الطلب في آسيا ارتفاعاً بنسبة 2.5% في شهر ابريل، وتشير التوقعات إلى ارتفاع تلك النسبة إلى 3.7% في شهر مايو 2016، وهو مؤشر إيجابي لصالح السوق.

علماً بأن أجواء استعادة التوازن في سوق النفط تسير بوتيرة مقبولة ولكنها مرهونة بسحوبات متواصلة في المخزون النفطي تفضي في النهاية إلى ارتفاع مستمر في أسعار النفط من شهر يوليو 2016.

ولعل من الأمور التي يجب اعتبارها، وتشير إلى تماسك السوق ولكن أي ارتفاع أكبر قد يكون من المبكر توقعه، ولعل القارب هو ضعف للأسعار يشجع عمليات الشراء قبل التعافي، هو حجم التعاملات في الأسواق الآجلة بالنسبة للمضاربين والتي وصلت إلى الذروة في نهاية شهر ابريل 2016 عند 600 مليون برميل وبدأت تثبت أو تنخفض ومجال ارتفاعها محدود في الظروف الحالية، وهو تطور يشير إلى أن المضاربين لديهم انطباع بأن انقطاع تأثر الإنتاج هو أمر مؤقت، كذلك هناك مخاوف من أن سعر 50 دولارا للبرميل قد يكون محفزاً لنشاط النفط الصخري خصوصا مع عودة الارتفاع في عدد منصات الحفر.

وتبقى الأسعار في حالة من التذبذب إلى الانتقال لمرحلة الثبات في مسار الأسعار جاء ليعكس أمورا (1) قيمة الدولار وقرارات البنك الفيدرالي الأميركي (2) حركة المخزون النفطي الأميركي (3) استمرار ارتفاع مبيعات النفط الإيراني (4) حركة المخزون النفطي في العالم (5) إجمالي إنتاج منظمة الأوبك (6) أسواق المنتجات ما بين المخزون، وإنتاج المصافي ومستويات الطلب (7) تأثير ارتفاع أسعار النفط على إنتاج النفط الصخري او في تحريك قرار بيع جزء من المخزون الاستراتيجي في أسواق النفط.

وفي العموم، فإن هناك قناعة بين مختلف المراقبين من أصحاب القرار بان أسعار النفط لا بد أن تشهد ارتفاعاً، لأن استمرار تقلص الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج للسنة الثالثة على التوالي يضر بالإمدادات النفطية في المستقبل، ولذلك فإن السوق يحتاج إلى مستويات أفضل للأسعار تشجع الاستثمار، وهذا ما عبر عنه عدد معالي وزراء النفط في مؤتمر أوبك الأخير.

وفي كل الأحوال فإن أسعار نفط خام برنت ربما تصل إلى 60 دولارا للبرميل مع نهاية عام 2016 (55 دولارا للبرميل للكويتي) مدعومة بتحسن تدريجي في أساسيات السوق.

ويتوقع بنك مورغان ستانلي أن أسعار نفط خاو برنت تصل إلى 51 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2016 وهو يعادل 46 دولارا للبرميل للنفط الكويتي

وبالنسبة للسنة المالية فإن توقعات بنك مورغان ستانلي في ظل الأوضاع الحالية تدور حول 48 دولارا للبرميل لنفط خام الإشارة برنت، وهو يعادل 43 دولارا للبرميل للنفط الخام الكويتي باعتبار الفروقات عند 5 دولارات للبرميل.

* د. محمد الشطي، محلل نفطي كويتي