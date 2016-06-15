الفيدرالي‬ الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير، خلال الاجتماع الذي عقد مساء الأربعاء.

ورأى 6 أعضاء في الفدرالي‬ رفعا واحدا فقط للفائدة في 2016 بعد أن كان عضو واحد فقط يؤيد هذه التوقعات في مارس الماضي.

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وخفض الفدرالي‬ الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي لعامي 2017 و2018.

وكانت تترقب أسواق المال العالمية قرار الفدرالي الأميركي وسط توقعات بأن يبقي على سعر الفائدة دون تغيير لشهر آخر على الأقل على الرغم من أن مبيعات التجزئة القوية في مايو توحي بأن النمو الاقتصادي يكتسب المزيد من الزخم رغم التباطؤ الحاد في خلق فرص العمل.