التحوّل الوطني يقتضي تحوّلاً في محاسبة مراكز المسؤوليات

يعد "برنامج التحول الوطني" أحد البرامج المنبثقة عن #رؤيةالسعودية2030، والتي هي في الأصل خارطة الطريق للعمل الاقتصادي والتنموي للوطن، والمظلة التي تبين الخطوط العريضة للسياسات العامة للوطن والأهداف والالتزامات المستهدفة فيها، وصولا إلى النتائج التي يؤمل بالوصول إليها أن يكون الوطن نموذجا رائدا على كافة الأصعدة؛ وقد تشكل البرنامج بعد تنفيذ عدد من ورش العمل على مستوى (24) جهة حكومية ذات صلة وتأثير وثيق بالقطاعات الاقتصادية والتنموية، لتحديد الأولويات الوطنية واقتراح المبادرات التي يمكن تنفيذها عبر شراكة مع القطاع الخاص من خلال أسلوب مالي وإداري يتخطى العوائق البيروقراطية، حيث يستهدف البرنامج تنفيذ ما انتهت إلى الجهات الحكومية من مبادرات نوعية ذات أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى العام 2020م، وستخضع تلك الجهات في تنفيذها لتلك المبادرات لخطط تفصيلية ومؤشرات لقياس الأداء.

اعتمد البرنامج على أهداف استراتيجية لتحقيق #رؤيةالمملكة2030 وتمت ترجمة هذه الأهداف إلى مبادرات تنفيذية مفصلة للجهات الحكومية المشاركة في البرنامج لتحقيق تلك الأهداف، وأعطيت الأولوية للمبادرات ذات الأهداف الوطنية المشتركة الرامية إلى المساهمة في توليد (450) الف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020م؛ وفي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما سيؤدي إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي توفير نحو (40%) من الإنفاق الحكومي على المبادرات نتيجة دعم وتمويل القطاع الخاص؛ وكذلك في توطين أكثر من (270) مليار ريال في المحتوى المحلي في قطاعات مختلفة، مما سيقلل من الاعتماد على الواردات وخلق فرص العمل؛ وفي أيضا تعزيز التحول الرقمي لما حواه البرنامج من مبادرات تماشيا مع التزام الروية بتنمية البنية التحتية الرقمية.

وبجانب "المؤسساتية" و"الدعم التخصصي"، اعتمد برنامج التحول الوطني لضمان حسن سير العمل واستدامته على عدد من المرتكزات التي ستسهم في درجة انسيابية عمل المبادرات ورفع مستوى الشفافية والمسألة والمسؤولية عن الإنجاز، يأتي على قائمة هذه المحاور "الشفافية"، كأحد أهم الآليات التي ستضمن تقدم سير عمل المبادرات وتحديد الفجوات بشكل سريع، ولتحقيق ذلك تم اقتراح أن تقوم كل جهة بوضع لوحة قياس أداء لقياس أداء مدى التقدم في عمل المبادرات الموكل لها تنفيذها؛ وهنا لا بد من الإشارة إلى أن لوحة قياس الأداء المقترحة على الجهات الحكومية المشاركة في برنامج التحول تشبه إلى حد كبير ما قامت به "نزاهة" مسبقا عند إنشائها ومن منطلق الحفاظ على المصالح العامة من الزام الجهات الحكومية بوضع لوحات تحتوي على معلومات تفصيلية عن مشروعاتها لتمكين المواطنين من المتابعة والإبلاغ عن أي ملاحظات، لكن مع الوقت لم يدم الاهتمام والالتزام بتلك اللوحات طويلا، بل ولم نعد نرى تلك اللوحات كمتطلب نظامي على المشاريع الحكومية؛ وبالتالي الخوف من أن يسري على لوحة قياس الأداء في الجهات المشاركة في برنامج التحول ما جرى على لوحة مشروعات "نزاهة".

ما أود أن أختم به هو أن برنامج التحول الوطني وفق لما شاهدناه يعد تحولا في مفاهيم التعاطي وآليات التنفيذ وأدوات المتابعة من قواعد لقياس وتقييم فاعلية وكفاءة أداء العمل الحكومي، ولكن لازال نجاح كل ذلك محكوما ومرتبطا بتطبيق منظومة لمحاسبة مراكز المسؤوليات والوسيلة هي بتفعيل معيار الإدارة بالأهداف والنتائج المحكومة بالإنجازات الملموسة؛ وتسخير أدوات وآليات وأجهزة رقابية لمتابعة سير عمل الرؤية إجمالا، يدعمها الحس الوطني للمواطن الغيور على مكتسبات الوطن الاقتصادية والتنموية متى لقي الاهتمام والعناية والرعاية لما يطرحه من مقترحات أو توجسات.



* نقلا عن صحيفة " الرياض "