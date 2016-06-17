كيف يستفيد الاقتصاد السعودي من رخصة "داو كيميكال"؟

نوه مدير ادارة المحافظ في مكين كابيتال ثامر السعيد بقدوم الهيئة العامة للاستثمار السعودية على منح أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بملكية أجنبية بنسبة 100%، لشركة داو كيميكال الأميركية، معتبراً أن ذلك يصب في خانة دعم برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وتوقع السعيد في مقابلة مع قناة "العربية" ان تساهم هذه الخطة الترويجية لاستقطاب مثل هذه الشركات العالمية الكبرى ذات الخبرة والتقنية العالية في إعادة ترتيب سوق العمل في السعودية، إلى جانب استقطاب المعرفة إلى المملكة ، فضلاً عن تحديث القاعدة الصناعية لاسيما وأن "داو" هي إحدى اكبر الشركات البتروكيماوية في العالم.

ولفت إلى أن هنالك مفاوضات مماثلة تجرى حالياً لمنح ترخيص آخر للشركة العالمية آبل، وهذا يصب وفق السعيد في خانة تحسين قطاع التجزئة لاسيما وأن رؤية المملكة تعتمد على جعل القطاع الخاص مصدراً لتوليد الوظائف، من هنا يتم التركيز على تطوير قطاعين الصناعة والتجزئة.

أمّا بالنسبة للشركات المدرجة في سوق السعودية ، توقع السعيد أن ترتفع وتيرة المنافسة بين المنتجين البتروكيماويين في حالة التكامل بين المنتجات النهائية للشركات السعودية والشركات الأجنبية ، وهذا ما سينعكس إيجاباً على المناخ التنافسي في قطاع البتروكيماويات في المملكة.