القصبي: التصريح لـ"3 إم" و"فايزر" للاستثمار بالسعودية

قال وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي، إنه سيتم خلال زيارة ولي ولي العهد الحالية إلى الولايات المتحدة، منح تصريحين لشركتي "3 إم" و"فايزر" للعمل بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الوزير بتصريح صحافي ان الشركتين ستضيفان للسوق السعودية الكثير لأنهما شركتان عالميتان معروفتان، فيما لا تزال المفاوضات جارية حول دخول شركة "آبل" للسوق السعودي.

جاء ذلك خلال لقاء القصبي والوزراء المرافقين لولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في زيارته للولايات المتحدة الأميركية، بالإعلاميين السعوديين في واشنطن، السبت، بحضور الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار القصبي، إلى أنه خلال الزيارة منح ولي ولي العهد أول ترخيص للاستثمار في المملكة لشركة "داو كيميكال" العملاقة، لتعمل في السوق المحلية وفق ضوابط معينة.

وتأتي هذه الخطوات بناءً على التوجه العام للدولة بفتح الاستثمار في تجارة التجزئة الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إبان زيارته لأميركا عام 2015، لتقديم إضافة نوعية ومعرفة وصناعة في السوق السعودية دون أن تؤثر في وجود المواطن في السوق.