أحكام شركة المعجل.. الابتدائية

صدرت أحكام من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية طبقا لإعلان هيئة سوق المال بما يخص شركة "المعجل" المدرجة بالسوق السعودي للاسهم، وهو حكم ليس نهائيا، فيحق الاستئناف والنظر من جديد، لكن ما أود التركيز عليه هنا، هو "قوة" القرارات التي صدرت "غرامات وأحكام سجن على مجلس الإدارة لبعض منهم". وهذه كلها ابتدائية، ستعني الشيء الكثير للسوق السعودي، ومرحلة تحول برأيي مهمة، فحيثيات الاحكام صدرت بناء"لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل حيث تمثلت إدانتهم في المخالفات المرتكبة في مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة " هذا نص الإعلان الصادر من لجنة الفصل . مما يعني أن أي شركة قادمة جديدة للسوق عليها أن تتحرى الدقة المشددة في تقييم شركتها إن ارادت الإدراج بالسوق، وهذا ما يعزز الرؤية المستقبلية بأن تكون الشركات أكثر شفافية ووضوحا وتقييما صحيحا لها، ولا تدرج بالسوق إلا حين تصبح قادرة على الأداء والعمل طبقا لما يعلن من قوائم مالية صحية 100% ليطلع الجمهور عليها، ولكن أيضا على هيئة سوق المال "برأيي" لا تسمح بإدراج أي شركة إلا بعد فحص وتقييم للقوائم المالية من خلال أدواتها الخاصة، وتدرج بسوق "ثانية" لمدة سنتين إلى 3 سنوات حتى تثبت مدى مصداقية القوائم المالية وفاعليتها مع مرور السنوات ويكون لها نظام خاص، ولا يكون إدراج نهائي للسوق، ولا ينطبق ذلك على شركات جديدة تطرح للاكتتاب فهذه مختلفة.

من الأهمية أن تقوم الهيئة أيضا، بمساعدة كل متضرر من مساهمي شركة المعجل، طاله الضرر وفق التملك خلال فترة القضية التي تسبب خسائر الشركة متى ما صدرت الأحكام النهائية أيا كان الحكم، فعلى الهيئة أو تعمل على تسهيل الحصول على تعويضات وتعيين محامين بذلك، فليس كل متضرر يملك الدراية والمعرفة بكيفية الحصول على التعويض، فهناك الصغير والكبير وبمختلف مناطق المملكة، وصعوبة الإثبات للغير متمكن من كيفية توفير البيانات، وهذه حقوق المتضررين تعاد لهم، ولا يجب برأيي انتظار يأتي المتضرر ليقدم ما لديه، فهناك نساء وشباب وكبار سن، ومن لا يحتفظ بشيء من الأوراق، لكن يجب أن تحفظ حقوقهم حول ذلك . قرارات لجنة الفصل مهمة ومميزة وتدعم السوق ليكون أكثر ثقة وحفظا لحقوق المستثمرين، أيا كانت الشركة، وندرك أن هناك أيضا قضايا قائمة ولكن في النهاية الأهمية بحفظ قوة السوق وعمقه بقانون يطبق على الجميع.



* نقلا عن صحيفة " الرياض "